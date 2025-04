Simpósio marca debate sobre a inclusão afetiva e efetiva no autismo durante abril azul

Com o tema “Caminhos para uma Inclusão Afetiva e Efetiva no Autismo”, acontecerá o I Simpósio Compreender para Acolher, em alusão ao “Abril Azul”, campanha anual de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação é uma parceria do Instituto do Ser com a Educação Adventista de Aracaju.

O evento será no próximo sábado, 26 de abril, das 8h30 às 18h, Escola Adventista de Aracaju (Auditório). As Inscrições são gratuitas e com certificação de carga horária.

O simpósio tem como objetivo promover troca de experiências com especialistas renomados, discussões práticas sobre inclusão real e afetiva e proporcionar um espaço para diálogo com famílias e profissionais.

A programação contará com mesas redondas, painéis temáticos e palestras ao longo de todo o dia!

Texto e foto assessoria