Sindicato deflagra greve dos Correios a partir de segunda-feira

Os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios em Sergipe decidiram, em assembleia realizada na sede do sindicato, rejeitar a proposta apresentada pela empresa e deflagrar greve a partir da zero hora de segunda-feira (19).

A proposta da empresa incluiu um reajuste salarial apenas para janeiro de 2025, desrespeitando nossa data-base, que é em agosto. Além disso, propôs um reajuste apenas para as funções motorizadas, também a partir de janeiro, valorizando somente uma parte da categoria e deixando de fora, por exemplo, os Operadores de Equipamento de Segurança Postal (OESP). Quanto às melhorias no plano de saúde, a empresa mencionou apenas uma “previsão” de redução da coparticipação para o próximo mês (setembro), algo que já havia sido acordado em ata no ACT 2023/2024, mas até o momento não foi cumprido.

“Seguiremos mobilizados e na luta por nossos direitos, garantindo o cumprimento das nossas pautas de reivindicação. A união e a resistência da categoria são fundamentais para conquistar as melhorias que merecemos”, diz Sintect-SE.

Com informações e foto Sintect-SE