Sindicato dos Radialistas emite nota de pesar pela morte de Paulo Lacerda

É com imenso pesar que a Diretoria do Sindicato dos Radialistas de Sergipe (STERTS) comunica o falecimento do radialista Paulo Lacerda, ocorrido na madrugada deste domingo (9), em Aracaju.

Paulo Lacerda, foi o primeiro presidente do Sindicato dos Radialistas de Sergipe, dirigindo a nossa entidade classista por dois mandatos

Ele enfrentava complicações renais e diabetes, recebendo suporte intensivo da equipe médica.

Paulo Lacerda trabalhou em várias emissoras de rádio da capital, entre elas a Rádio Jornal, Rádio Cultura e Rádio Difusora (atual Aperipê).

Paulo Lacerda era funcionário aposentado da UFS, e completaria 75 anos no próximo dia 17 de março.

Ultimamente Paulo dividia a bancada do programa “Balanço Geral” levado ao ar diariamente das 17h às 19h, pela Rádio Jornal FM 91,3 com César Cabral e Eron Ribeiro.

O corpo de Paulo Lacerda será velado a partir das 9 horas, no Velatório OSAF, localizado na rua Itaporanga, em Aracaju, de onde sairá às 15h, para o Crematório da Caueira, onde será cremado.

Descanse em paz, Paulo Lacerda. Você sempre será lembrado com carinho e respeito por todos que tiveram o privilégio de ouvir sua voz e acompanhar seu trabalho.

Aracaju, Se 09 de março de 2025

DIRETORIA DO STERTS