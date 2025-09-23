Sindicato dos Radialistas parabeniza Anderson Barbosa pelo título nacional

O Sindicato dos Radialistas de Sergipe (Sterts) tem a honra de parabenizar o comunicador Anderson Barbosa, pelo prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos com o “projeto que vem das ruas”, recebido na noite desta segunda-feira, 22, em evento promovido pela Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (AMAERJ).

O projeto criado em 2016, conta história de pessoas em situação de rua, sendo criado site, anos depois, em 2024. O portal pública relatos dessas pessoas a título de cobrar do estado acompanhamento e acolhimento.

“Barbosa aprimora a cada ano sua identidade com temas relevantes dentro de uma sociedade muita das vezes esquecidas pelo poder público e que através dessas ações, vão surgindo as mudanças” ressaltou o presidente do Sterts, Alex Carvalho.

O gestor máximo do Sterts aproveitou para parabenizar os demais comunicadores contemplados com a honraria que reconhece na categoria a sua verdadeira importância.

“Ficamos felizes e lisonjeados. Fruto da dedicação e comprometimento com o bem estar social dos sergipanos”, concluiu

Aracaju – Se 23 de Setembro de 2025

Ascom Direção do Sterts