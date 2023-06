Sindimed informa que aceita reajuste proposto pela Prefeitura de Aracaju

Reajuste de 7,5% foi anunciado por Edvaldo Nogueira no dia 30 de maio.

Direcionado ao prefeito Edvaldo Nogueira, ofício enviado pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe (Sindimed) informou que, após assembleia realizada, a categoria aceitou o reajuste anunciado pelo gestor municipal no dia 30 de maio. “Os médicos, em Assembleia realizada no dia, 06/06/2023, aceitaram o reajuste de 7,5% da Prefeitura sem necessidade de iniciar o movimento de paralisação, já que o canal de negociação não foi fechado”.

Conforme o anúncio feito pelo prefeito, o reajuste salarial linear é de 7,5% para os todos servidores públicos municipais, efetivos e comissionados, ativos e inativos. O valor corresponde ao dobro da inflação no último ano e representa um aumento real para os trabalhadores da Prefeitura de Aracaju, e será retroativo ao mês de abril. O impacto anual na folha de pagamento da administração municipal será de R$ 87,7 milhões.

Desde a divulgação, é notória a grande aprovação do reajuste proposto pela Prefeitura no ambiente dos servidores públicos, sobretudo com o índice acima da inflação, além da valorização de categorias, a exemplo dos servidores da Guarda Municipal que tiveram sua reivindicação atendida com a estruturação da carreira.