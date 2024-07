TERÇA: SINTECT/SE convoca trabalhadores dos Correios para assembleia no dia 30/7

Empresa dos Correios é lucrativa por isso a campanha salarial de trabalhadores cobra ganho real para trabalhadoras/es de todo o Brasil

“Se não negociar, os Correios vão parar”. Este é o lema de trabalhadores/as dos Correios em todo o Brasil neste momento em que as negociações da campanha salarial estão travadas. O SINTECT/SE convoca todos/as para assembleia geral que será realizada na noite desta terça-feira, dia 30 de julho, na sede do sindicato localizado na Rua Acre Nº 172, no bairro Siqueira Campos, em Aracaju.

A assembleia geral vai discutir e decidir sobre: estado de greve com início previsto para 8 de agosto; avaliação da campanha salarial e outros informes.

Na sexta-feira, dia 26 de julho, o SINTECT/SE divulgou NOTA DE REPÚDIO À SUPERINTENDÊNCIA DOS CORREIOS EM SERGIPE – OS CORREIOS SANGRAM, OS TRABALHADORES ADOECEM. O objetivo da nota é cobrar concurso público; criticar a medida administrativa de fechamento de agências dos Correios; expor a situação de estresse e sobrecarga enfrentada pelos trabalhadores do Correios e à população diretamente afetada por tal medida administrativa (acesse o link e leia a nota).

Mesa de Negociação

Na semana passada, trabalhadores dos Correios tiveram suas expectativas frustradas durante a 3ª rodada da mesa de negociação em Brasília porque a empresa propôs manutenção das cláusulas do acordo anterior sem nenhum avanço e não apresentou nenhuma proposta de ganho salarial.

O secretário de Divulgação e Imprensa do SINTECT/SE, José Márcio Siqueira dos Santos, representou o SINTECT/SE na 3ª rodada de negociação em Brasília. Márcio criticou a postura da empresa de alterar o calendário de negociações e de não discutir as cláusulas financeiras no dia 25 de julho, como estava previsto.

“Reforçamos a importância de nossas mobilizações e a presença de todos nas assembleias deste terça-feira, dia 30/7, para declararmos estado de greve. Só com a união e luta da categoria, poderemos pressionar a empresa a apresentar uma proposta favorável para nossa campanha salarial”, declarou José Márcio.

Em Brasília, o dirigente sindical do SINTECT/SE questionou a empresa sobre informações veiculadas na imprensa nacional a respeito do cancelamento do edital para o Concurso de Carteiros dos Correios.

Segundo José Márcio, a mudança no calendário da empresa foi estratégica por causa das assembleias, em todo o Brasil, marcadas para o dia 30 de julho.

“Temos que mobilizar e lotar as assembleias. A aposta da empresa é que nossas assembleias serão esvaziadas porque não temos proposta para apresentar aos trabalhadores. A empresa alega que só vai apresentar as cláusulas econômicas na nossa reunião do dia 1º de agosto. Mas os trabalhadores dos Correios mantiveram a convocação das assembleias para o dia 30 de julho e, nesta data, colocaremos em votação o estado de greve”, explicou Márcio.

O dirigente sindical acrescentou que, na assembleia do dia 7 de agosto, se as negociações continuarem desta forma: sem nenhum avanço para os trabalhadores dos Correios, a previsão é que a categoria aprove o indicativo de greve com início a partir da 0h do dia 8 de agosto.

Foto assessoria

Por Iracema Corso