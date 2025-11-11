Siriri é o 62º município a receber caravana itinerante do “Sergipe é aqui”

Siriri será beneficiado, na sexta-feira, 14, com um dos maiores programas itinerantes do Governo do Estado, o ‘Sergipe é aqui’. A caravana, coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), ofertará, em sua 62ª edição, mais de 160 serviços aos mais de sete mil habitantes do município. Ao longo de todo o dia, esses benefícios estarão disponíveis no entorno da Escola Municipal Maria Madalena dos Santos.

Dentre os atendimentos ofertados estão emissões de documentos, como RG, CPF e o IDJovem; renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); assistência jurídica; coleta de exames para diagnóstico de doenças; cadastro no banco de medula óssea; marcação de consultas; atualização vacinal; negociação de dívidas; Carreta da Mulher e do Homem; emissão do Passe Livre; delegacia itinerante com registro de boletins de ocorrência; orientações para gestores sobre programas de governo; exames de imagem, entre outros.

Segundo o secretário da Casa Civil, Jorginho Araujo, a realização da 62ª edição do ‘Sergipe é aqui’ em Siriri reforça o compromisso do Governo do Estado em aproximar os serviços públicos da população. “Preparamos diversas ações e atendimentos em áreas essenciais, como saúde, educação, finanças e cidadania. O objetivo é garantir que cada sergipano tenha acesso aos serviços do governo de forma prática e humanizada, fortalecendo o diálogo com as comunidades do interior”, destacou.

Para a prefeita de Siriri, Daiane Oliveira, a iniciativa representa um momento de grande relevância para o fortalecimento das relações entre o governo e os municípios do interior. “É muito importante a capital estar sendo transferida, simbolicamente, para o município de Siriri, já que isso faz com que a população tenha um acesso diferenciado e mais próximo dela. O programa também oferece diversas ações voltadas para a área da saúde, educação, finanças, meio ambiente e muito mais”, ressaltou.

Programação

A professora Maria Adenalda Barbosa demonstrou entusiasmo com a chegada da iniciativa ao município. “Soube do programa pelas redes sociais e acredito que será muito bom para nossa comunidade. Temos povoados onde, muitas vezes, as pessoas não têm facilidade de se deslocar para resolver alguma demanda. Vou aproveitar o ‘Sergipe é aqui’ para fazer algumas consultas com a Deso e a Energisa”, apontou.

Para a artesã Ana Cássia Santos, a edição será uma grande oportunidade de visibilidade para os artistas locais e, também, de acesso facilitado aos serviços públicos. “Vou poder mostrar meu trabalho e levar meus produtos para outras pessoas, outros lugares, e acredito que meu trabalho pode chegar bem longe. Além disso, quero aproveitar para fazer a mamografia, que é algo importante para a saúde da mulher”, contou.

Já para a dona de casa Edna Maria Bonfim, ter os serviços do programa em sua cidade significa, além de poder aproveitar a facilidade dos atendimentos, economizar dinheiro. “Tenho um cisto no meu rim e o médico sempre pede para que eu faça exames e veja a evolução dele. No meu último exame, ano passado, gastei aproximadamente R$130 na consulta e, dessa vez, vou poder fazer gratuitamente”, completou.

Foto: Prefeitura de Siriri