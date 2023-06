Siriri ganha reforma do mercado municipal graças a emenda de André Moura

A prefeitura de Siriri entregou para a população o Mercado Municipal Enoque de Oliveira Souza completamente restaurado graças à emendas do então deputado federal André Moura.

Na oportunidade, o prefeito Zé Rosa destacou o trabalho de André pelo município. “Siriri tem muito a agradecer a André Moura, foi o deputado federal que mais trouxe recursos para nossa cidade. Perdemos muito quando André não foi eleito como senador. Mas, saiba que você pode contar sempre conosco”, destacou.

“Quando o prefeito Zé Rosa me procurou prontamente atendi enviando R$ 800 mil para a reforma do mercado municipal. E a cidade não só ganhou isso, conseguimos a liberação de mais de R$ 3 milhões para serem convertidos em benefícios para os cidadãos”, relembrou André Moura.

Em seguida, André Moura foi para Nossa Senhora das Dores encontrar com o governador Fábio Mitidieri que realizava o Sergipe É Aqui no município, visitando as salas com os serviços oferecidos e cumprimentando os moradores.

Texto e imagem assessoria