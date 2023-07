Sistema de segurança implementado pela Prefeitura de Telha chama atenção

A Prefeitura de Telha comemora o sucesso do teste do novo sistema de segurança eletrônica na Festa Social do Padroeiro São Pedro, que foi realizada no último sábado, 8, no povoado São Pedro, onde reuniu milhares de pessoas. O sistema se mostrou eficiente e será adotado em todos os eventos que ocorrerão no Município. Com câmeras estrategicamente instaladas no local do evento, o sistema utiliza avançadas tecnologias de reconhecimento facial, contagem precisa de pessoas e identificação de objetos e indivíduos perdidos, agregando valor e complementando as equipes de segurança contratadas pela administração municipal.

O novo sistema de segurança eletrônica implantado na Festa trouxe uma nova perspectiva para a Segurança Pública em eventos do Município. As câmeras de vigilância, equipadas com recursos de reconhecimento facial de última geração, foram capazes de identificar cada pessoa presente no local da festa, garantindo a segurança dos participantes e dos bens públicos.

O prefeito Flávio Dias destacou a importância dessa iniciativa e afirmou que sucesso do sistema de segurança eletrônica na Festa é uma conquista significativa para Telha. “Estamos comprometidos em fornecer um ambiente seguro e protegido para os nossos cidadãos e visitantes, e esse sistema representa um avanço importante nessa iniciativa da nossa gestão. Com a implantação em todos os eventos do Município, teremos uma melhor integração entre as equipes de segurança e a tecnologia, o que certamente fortalecerá a eficiência do nosso trabalho”, garantiu o gestor.

Texto e foto: Ascom PMT