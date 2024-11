Sistema Faese/Senar abre processo seletivo para Analista

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Sergipe (Senar/SE) abriu o processo seletivo para contratação temporária de um Analista do Sistema Faese/Senar. As inscrições serão realizadas entre os dias 28 de novembro e 04 de dezembro de 2024, exclusivamente pela internet, por meio deste formulário.

Requisitos e benefícios



A vaga exige formação superior em Comunicação Social – Jornalismo, experiência mínima de seis meses comprovada na área, e habilidades como produção de vídeos, elaboração de reportagens e notícias para mídia e gerenciamento de conteúdo online e offline. Conhecimento no meio rural e disponibilidade para viagens são diferenciais importantes.

O cargo oferece salário de R$ 4.062,07, além de benefícios como seguro de vida em grupo e vale-transporte. A carga horária semanal será de 40 horas, sob regime CLT.

Etapas do Processo

O processo seletivo será realizado em duas fases:

Análise curricular e documental e avaliação de competências durante entrevista. A inscrição é gratuita e deve ser feita até as 23h59 do dia 04 de dezembro de 2024. Os interessados devem preencher o formulário no site e anexar os documentos exigidos. O edital completo está disponível aqui.

Texto e foto Samara Fagundes