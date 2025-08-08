Sistema Faese/Senar celebra o Dia do produtor rural sergipano com programação especial

Evento acontece no dia 16 de agosto com atividades para mulheres, crianças e produtores rurais. Podcast especial resgata a história da data e os desafios do campo em Sergipe.

Em homenagem ao Dia do Produtor Rural Sergipano, celebrado em 8 de agosto, o Sistema Faese/Senar preparou uma série de ações para valorizar o homem e a mulher do campo. A principal comemoração acontece no município de Porto da Folha, no próximo sábado, 16 de agosto, com uma programação especial para toda a família. Além disso, foi lançado um episódio especial nesta sexta-feira (08) do podcast Conexão Agro, que resgata a história da data e discute os desafios enfrentados pelo setor no estado. Durante esta semana, foram entregues produtos agrícolas com informações do nosso agro para parlamentares estaduais, federais e senadores.

Instituído pela Lei nº 8.815/2021, o Dia do Produtor Rural Sergipano homenageia os trabalhadores do campo e faz referência à histórica seca de 2016, que impactou profundamente a produção agrícola de Sergipe.

“Valorizar o produtor rural é reconhecer quem planta, colhe, cuida e faz a economia girar. Sergipe tem crescido no agro, e o Sistema Faese/Senar tem o orgulho de contribuir para esse avanço com capacitações, assistência técnica, promoção social e ações voltadas à saúde e bem-estar no campo”, afirma o presidente da Faese, Gustavo Dias.

A força do agro sergipano

A produção rural de Sergipe segue em ritmo de crescimento. Em 2025, o Valor Bruto da Produção deve registrar aumento de 9%, totalizando R$ 5,7 bilhões, com destaque para a pecuária, que projeta crescimento de 17,7%. Culturas como milho, feijão e cana seguem em expansão, e Sergipe conquista posições de destaque no Nordeste e no Brasil em diversas cadeias produtivas, como leite, camarão, arroz, batata-doce, ovos, coco, laranja.

Comemoração em Porto da Folha

A celebração presencial em Porto da Folha, no dia 16 de agosto, contará com ações simultâneas voltadas para mulheres, crianças e produtores da região. A programação inclui atividades educativas, de saúde, recreativas e esportivas, como o projeto Agro Kids, o Encontro de Mulheres no Agro e um campeonato de futebol entre comunidades locais, promovendo integração e valorização do campo. Para participar, faça sua inscrição com os agentes mobilizadores Ueliton Dantas (79) 99631-8193 e Layra Oliveira (79) 99933-4147.

Podcast especial: a história e os desafios do campo

Como parte das comemorações, o Sistema Faese/Senar também lançou um episódio especial do podcast Conexão Agro, com o tema “Dia do Produtor Rural Sergipano: História e Desafios”. O conteúdo traz reflexões sobre o surgimento da data e os desafios atuais enfrentados por quem vive do campo, com a participação do pecuarista Martinho Bravo, do produtor de leite José Júlio e do presidente do Sistema Faese Senar, Gustavo Dias.

Assista o Podcast no Youtube: https://youtu.be/9LfJ02lL5XY?si=GltfazN9H2akGg-Y

