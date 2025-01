SISTEMA FAESE/SENAR DIVULGA A PROGRAMAÇÃO TÉCNICA E INTERATIVA DURANTE O SEALBA SHOW 2025

Espaço Agro Kids, simulador 3D, Vídeos 360º, Papo com o Produtor, Palestras, Oficinas Práticas, Desafio do Milhão e muito mais!

Uma das novidades do estande do Sistema Faese/Senar no SEALBA SHOW 2025 será o Espaço Agro Kids. Um espaço recreativo para que os pais produtores possam deixar os seus filhos enquanto aproveitam o evento.

“O Senar pensa na educação para o agro desde a infância e por isso criou esse espaço nesta edição com o objetivo de incluir os filhos dos produtores desde pequenos nas atividades ligadas ao campo de forma interativa e pedagógica para que eles tenham essa consciência da importância do agro na sua formação desde cedo”, contou o Superintendente Adjunto do Senar Sergipe, Saymo Fontes.

Outra novidade do evento é a ampliação do número de oficinas práticas. “Este ano teremos 5 oficinas difundidas durante todos os dias de evento e pela primeira vez teremos uma Oficina de Hambúrguer Artesanal que será realizada na Carreta Agro pelo Brasil”, complementou Saymo.

Quem for ao estande do Senar Sergipe no SEALBA SHOW 2025 também terá acesso a palestras e bate papos entre produtores assistidos pelo Senar, com os técnicos de campo da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) e instrutores da Formação Profissional Rural onde são compartilhadas soluções práticas com ênfase nas diversas cadeias do agro.

Interação não vai faltar no ambiente. Haverá um simulador 3D de colheitadeira e vídeos 360º de piscicultura, queijaria artesanal, forragicultura e operação e manutenção de trator agrícola e um espaço instagramável com cabine de fotos para você registrar a sua presença no nosso estande.

Atividades que foram sucesso nas edições passadas também estão de volta, como o Desafio do Milhão com novas perguntas sobre o agro e premiações para os vencedores, o Concurso de Queijos, Meles, Licores, Bolos e Biscoitos e a Feira de Produtos produzidos pelos produtores e alunos assistidos pelo Senar.

Confira a programação completa do estande do Sistema Faese/Senar no SEALBA SHOW 2025:

Dia 05/02 (quarta-feira)

10h – Encontro do Agro com a Educação | Local: Arena do Senar

10h – Papo com o produtor (Aquicultura) | Local: Sala Sealba

12h – Desafio do Milhão | Local: Arena do Senar

13h – Papo com o produtor (Avicultura) | Local: Arena do Senar

14h – Julgamento do Concurso de Licor Artesanal | Local: Arena Senar

15h – Oficina de produção de licor artesanal | Local: Carreta Agro pelo Brasil

17h – Papo com o produtor (Cana-de-açúcar) | Local: Arena do Senar

Dia 06/02 (quinta-feira)

10h – Julgamento do concurso de queijos | Local: Aquário Senar

10h – Papo com o produtor de Leite | Local: Arena Multieventos

10h – Visita guiada e Desafio do Milhão (Agro kids) | Local: Arena do Senar

12h – Desafio do Milhão | Local: Arena do Senar

13h – Papo com o produtor (Suinocultura) | Local: Arena do Senar

14h – Sealba para Elas | Local: Arena Multieventos

14h – Oficina de Hambúrguer Artesanal Agro Kids | Local: Carreta Agro pelo Brasil

15h – Oficina Queijos de Mesa | Local: Arena do Senar

Dia 07/02 (sexta-feira)

10h – Papo com o produtor (Fruticultura e Olericultura) | Local: Arena Multieventos

10h – Encontro do Agro com Secretários de Agricultura | Local: Arena do Senar

10h – Papo com o produtor (Ovinocaprinocultura) | Local: Sala SEALBA

12h – Desafio do Milhão Teen | Local: Arena do Senar

12h – Fórum Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) | Local: Arena Multieventos

13h – Oficina de biscoito | Local: Carreta Agro pelo Brasil

14h – Oficina cortes e embutidos | Local: Arena do Senar

Dia 08/02 (sábado)

10h – Papo com o produtor (Apicultura) | Local: Arena do Senar

10h – Encontro do Agro com os Jovens | Local: Arena Multieventos

12h – Formação Técnica 10 anos

12h – Desafio do Milhão | Local: Arena do Senar

13h– Papo com o produtor (Bovinocultura de corte) | Local: Arena do Senar

13h– Julgamento dos concursos de Meles, Bolos e Biscoitos | Local: Arena do Senar

Todos os dias você encontra no estande :

Realidade Virtual no Agro

Espaço Agro Kids

Desafio do Milhão

Técnicos para tirar dúvidas dos produtores gratuitamente

Feira de Produtos

Cabine instagramável para fotos

Caravanas

Sorteio de brindes

Texto e foto Sonaly Dantas – ascom Senar