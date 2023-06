Sistema Faese/Senar qualifica mão de obra em Itaporanga D’Ajuda

No município de Itaporanga d’Ajuda, terminou nesta sexta-feira (2) o curso de operação de trator agrícola ofertado pelo Sistema Faese/Senar. A capacitação, com duração de 40 horas, foi realizada com a proposta de levar conhecimento que garante mão de obra qualifica, reduz custos do produtor e aumenta a produtividade. Em 2023, já foram realizados 25 treinamentos de Formação Profissional Rural de trator agrícola, somando 391 pessoas qualificadas nessa área em Sergipe.

O presidente do Sistema Faese/Senar, Ivan Sobral e o superintendente, Denio Leite, estiveram na última aula e conversaram com os alunos do curso sobre a importância da qualificação no campo. “Os alunos tiveram aula na prática, usando equipamentos novos, que chegaram através das emendas da, então Senadora Maria do Carmo, a quem quero agradecer. A aquisição de um trator novo e de um pulverizador permite aulas mais completas e facilita as instruções, necessárias para quem participa dos cursos”, Ivan Sobral.

O gerente técnico do Senar Sergipe, Saymo Fontes, explicou que os cursos ofertados pelos Sistema Faese/Senar acontecem para desenvolver habilidades e qualificar a mão de obra. Na turma, oito são produtores assistidos pelo Programa Produzir + Senar, sendo quatro filhos deles, o que garante ainda mais a melhoria da atividade no campo.

“Esse curso específico de máquinas agrícolas, traz para os produtores mais um nicho, tanto de desenvolver atividade da operação das máquinas nas suas próprias propriedades, quanto em vender o serviço, com isso aumentar a renda e a oferta desse serviço dentro do município”, ressaltou.

Segundo o instrutor do curso, Sérgio Divino Filipin, durante as aulas, os alunos receberam instruções fundamentais para operar tratores em suas prioridades.

“A gente trabalhou a operação de trator agrícola de forma correta, com o uso dos EPIs, e regulagem de plantadeira. Isso é fundamental para quem trabalha no campo”, destacou.

O produtor Alexandro Sousa é um dos acompanhados pelo programa Produzir +Senar e lembrou que desde que o Senar chegou ele tem um direcionamento no trabalho de campo. “Antes, a gente não tinha aqui uma direção. E através do Senar, nos alcançou uma visão mais ampla do que é agricultura familiar e do que podemos produzir. Agora, a gente já começa a fazer um planejamento com a produção”, disse.

O aluno Elias Simões comemorou a qualificação que recebeu, na expectativa de ser inserido no mercado de trabalho. “Vai ser uma janela de emprego para todos nós. Se surgir uma vaga de emprego agora, eu estou qualificado pata trabalhar com uma máquina agrícola”.

Foto assessoria

Por Samara Fagundes