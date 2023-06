As praças do Centro Comercial de Aracaju estão mais movimentadas neste período junino com as ações realizadas pelo Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac e Prefeitura de Aracaju. Na tarde de segunda-feira (12), foram lançados, simultaneamente, dois projetos que pretendem dar mais vida e alegria para a população aracajuana e animar ainda mais seus festejos juninos. O “São João na Praça”, na praça General Valadão, e o “São João da Família”, na praça Fausto Cardoso.

O “São João na Praça”, já é um projeto conhecido da população, que traz apresentações musicais de trios pé-de-serra e concurso de quadrilhas, além de apresentações de manifestações do folclore sergipano, na praça General Valadão. Realizado com o apoio da Energisa e patrocínio do Banco do Nordeste e Maratá, o “São João na Praça”, terá 40 shows de artistas locais, abrindo a temporada deste ano do Forró Caju. A abertura contou com a presença de mais de 2 mil pessoas que acompanharam os shows.

Sistema Fecomércio lança dois eventos para alegrar o São João. O lançamento do São João na Praça contou a participação de representantes da prefeitura, BNB, Secretaria Municipal e Estadual de Turismo, e diretoria da Fecomércio.

O presidente da Funcaju, Luciano Correia, destacou que o “São João na Praça” é o início do Forró Caju, com uma programação de alto nível, e melhor do que a edição do ano passado. “Além de a gente trazer a qualidade do Forró Caju aqui para a Praça General Valadão, estamos trazendo 100% de programação sergipana e da melhor qualidade, artistas que podem estar no palco da praça Hilton Lopes e em qualquer lugar do Brasil. A Prefeitura de Aracaju está apoiando os artistas sergipanos em todas as iniciativas, como o Circular Junino, o Forró nos Bairros e esse da General Valadão”, afirmou Correia.

Já, na praça Fausto Cardoso, está sendo realizado o “São João da Família”, que consiste em um projeto de decoração temática do São João, no mesmo modelo do consagrado “Natal Iluminado. Mais de três mil pessoas acompanharam o acendimento da fogueira eletrônica de 8 metros, junto com a ornamentação da praça. O evento que conta com o apoio do Governo de Sergipe e Energisa, tem mais de 3.5 milhões de pontos de luz nos elementos decorativos juninos que foram colocados na praça.

Sistema Fecomércio lança dois eventos para alegrar o São João. fogueira de LED com mais de 8 metros de altura é o destaque na praça Fausto Cardoso.

A decoração rememora os pequenos povoados de interior, com 32 casinhas que compõem a cidade cenográfica do São João e 30 shows durante as noites. O projeto foi desenvolvido pelo Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac, e a decoração ficará até o dia 10 de julho acesa, com a expectativa de receber 200 mil pessoas até o seu encerramento. O presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, deu o comando de acendimento da fogueira e explicou como funcionarão os projetos.

“Pensamos nesses dois projetos, sendo a segunda edição do ‘São João na Praça’, dessa vez com mais apresentações musicais e manifestações culturais de nosso estado, junto com o cortejo do Aldeia Sesc. E o ‘São João da Família’ é o projeto que mais me encanta, porque se faz com base no ‘Natal Iluminado’, que é um grande sucesso. Esperamos receber 200 mil pessoas nesse período, entre famílias, consumidores e turistas que venham curtir nossa cidade, capital do país do forró”, disse Andrade.

Na cidade cenográfica, as pessoas podem comprar artesanato e comidas típicas locais. Também foram instalados parquinhos para as crianças se divertirem e elementos interativos para as pessoas tirarem fotos e as crianças brincarem com os aparelhos. Além disso, várias peças decorativas instagramáveis foram distribuídas ao longo da praça.

Sistema Fecomércio lança dois eventos para alegrar o São João. A decoração rememora os pequenos povoados de interior, com 32 casinhas que compõem a cidade cenográfica do São João.

