SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS BARES E RESTAURANTES É MARCADA POR OTIMISMO COM FERIADÃO NO ESTADO DE SERGIPE

Pesquisa da Abrasel mostra que 82% dos empresários do setor esperam aumento no faturamento durante a Semana Santa, apesar dos desafios financeiros e da dificuldade em reajustar preços

Uma pesquisa realizada pela Abrasel em Sergipe entre os dias 24 de março e 1º de abril aponta um cenário de otimismo entre os empresários do setor de alimentação fora do lar para o mês de abril. Segundo o levantamento, 82% dos entrevistados acreditam que o faturamento deve crescer durante o feriado da Semana Santa, em comparação com o mesmo período de 2024. Outros 15% estimam manter o mesmo nível de faturamento e apenas 3% preveem queda.

A expectativa de aumento é distribuída da seguinte forma: 20% esperam crescimento de até 5%, 30% entre 6% e 10%, 19% entre 11% e 20%, 5% entre 21% e 30%, e 8% projetam alta acima de 30%.

Apesar do otimismo com as vendas, os empresários enfrentam um cenário financeiro delicado. Em fevereiro, 27% das empresas operaram com prejuízo, 31% tiveram lucro e 41% registraram estabilidade. Apenas 1% dos entrevistados não operavam no mês analisado.

Outro desafio apontado pela pesquisa é o impacto da inflação. Nos últimos 12 meses, 43% dos estabelecimentos não conseguiram reajustar seus preços. Outros 49% aplicaram aumentos conforme ou abaixo da inflação, e apenas 8% conseguiram realizar reajustes superiores à média inflacionária.

A dificuldade em repassar os custos aos consumidores compromete as margens de lucro e, muitas vezes, contribui para o endividamento. O levantamento revela que 41% das empresas estão com dívidas em atraso, sendo os principais débitos relacionados a impostos federais (65%), impostos estaduais (58%) e empréstimos bancários (42%).

Para o presidente da Abrasel em Sergipe, Bruno Dórea, o setor tem enfrentado grandes desafios, mas o calendário de 2025 pode ser um aliado.

“Os desafios dos empresários tem sido enfrentar a inflação sem espantar os clientes. Isso tem apertado ainda mais as margens de lucros dos restaurantes, porém temos um ano com muitos feriados prolongados que impulsionam o setor”, destaca.

A pesquisa faz parte do acompanhamento regular da Abrasel sobre a situação econômica dos bares e restaurantes no estado e visa orientar estratégias para o fortalecimento do setor.

Texto e foto Lucas Gabriel – Abrasel em Sergipe