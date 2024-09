Sizi da Saúde realiza ‘Pisadinha da Liberdade’ em Japaratuba

Uma multidão tomou conta das ruas de Japaratuba na noite da última sexta-feira, 13, na ‘Pisadinha da Liberdade’ da candidata a prefeita Sizi da Saúde (PT) e do vice Rui Brandão. O evento, que contou com a presença do senador Rogério Carvalho (PT) e do deputado federal Thiago de Joaldo (PP), parou a cidade e foi mais uma demonstração de que a candidatura de Sizi está consolidada no município e segue se fortalecendo.

“Este foi mais um lindo ato, marcado pela união e pela força do nosso povo. A caminhada pelas ruas da cidade, até a Rodagem, foi um momento de renovação de esperança e de propósito. Cada passo foi impulsionado pela energia de cada um de vocês que esteve presente. Muito obrigada a todos que participaram e fizeram desse momento algo tão especial. Juntos, seguimos firmes, com determinação e fé para construir a Japaratuba que o povo quer”, ressaltou Sizi.

O senador Rogério Carvalho destacou que a população de Japaratuba confia em Sizi e a quer prefeita a partir de 2025. “A energia do povo presente demonstra que estamos no caminho certo para transformar Japaratuba. O Partido dos Trabalhadores segue firme, ao lado do povo sergipano, defendendo justiça social e desenvolvimento para todos. Sizi e Rui são a esperança de uma gestão comprometida com saúde, educação e dignidade para o povo de Japaratuba. Vamos juntos, rumo à vitória”, afirmou.

O deputado Thiago de Joaldo ressaltou o compromisso e a responsabilidade de Sizi com a população. “O que essa mulher colocou em seu Plano de Governo foi com muita propriedade, porque sabe que, além dos recursos que Japaratuba arrecada, ela vai ter a força do Governo Federal e do orçamento dos parlamentares que representam Sergipe e que assumiram esse compromisso com ela e, principalmente, cada um de vocês japaratubenses. Esse ano, Japaratuba vai dar 13. Estamos juntos com Sizi”, salientou.

CS Assessoria & Comunicação