SMS faz alerta de baixa adesão da vacina contra dengue em Laranjeiras

Secretaria de Saúde faz alerta de baixa adesão da vacina contra a dengue em Laranjeiras

A Secretaria de Saúde de Laranjeiras vem registrando uma baixa adesão de pessoas vacinadas contra a dengue no município. Por este motivo, a secretária Gabriela Carvalho faz um alerta sobre os riscos e pede que os pais e responsáveis levem as crianças e adolescentes às unidades de saúde para tomarem a vacina, que é gratuita e só traz benefícios.

“Todas as unidades básicas de saúde estão oferecendo as doses da vacina contra a dengue para as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É importante mantermos a imunização em dia, já que todos conhecem bem os riscos causados pelo mosquito transmissor da dengue. Este é mais um apelo que fazemos para alcançarmos a meta de 90% deste público vacinado, conforme recomendação do Ministério da Saúde”, disse a secretária.

A vacina contra a dengue é administrada em duas doses em um intervalo de três meses entre a primeira e a segunda aplicação. Caso a criança já tenha tomado a D1 e tenha tido dengue, acrescenta 30 dias no tempo para ser tomada a D2. “Por exemplo, se tomou a D1 há dois meses, conta dois meses para tomar a D2. Caso a criança não tenha iniciado o esquema de vacinação e teve dengue, aguarda seis meses para tomar a D1. Vale ressaltar que a vacina contra a dengue não pode ser tomada junto com outra vacina”, explicou Gabriela Carvalho.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação da criança ou adolescente, cartão de vacina e um comprovante de residência de Laranjeiras.

Por ASCOM Laranjeiras