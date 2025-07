SMTT de Aracaju alerta para o aumento no número de acidentes envolvendo motos

Neste domingo (27), será celebrado o Dia Nacional do Motociclista, uma data que, mais do que comemoração, deve servir como alerta e reflexão sobre a realidade enfrentada nas ruas. Em Aracaju, os números de sinistros envolvendo motocicletas, motonetas e ciclomotores têm registrado um grande aumento.

Entre 1º de janeiro e 24 de julho de 2025, os acidentes envolvendo motociclistas tiveram um aumento expressivo em relação ao mesmo período de 2024. De acordo com dados parciais da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), o total de ocorrências passou de 882, nos primeiros sete meses de 2024, para 1.015 neste ano, o que representa uma alta de 15,08%.

O levantamento revela que houve alta em todas as categorias analisadas. Os sinistros sem vítimas cresceram de 268 para 298, um aumento de 11,19%. Os acidentes com vítimas não fatais subiram de 599 para 698, um crescimento de 16,53%. O dado mais preocupante, no entanto, está nas ocorrências com vítimas fatais, que passaram de 15 para 19, um aumento de 26,67%.

De acordo com o Diretor de Trânsito da SMTT, Julio César Zambon, atualmente a maior quantidade de óbitos no trânsito em Aracaju é de motociclistas. Ele explica que esse aumento dos acidentes têm uma relação direta com a imprudência, e que diversos fatores de risco impactam na segurança viária, como excesso de velocidade, avanço de sinal, distrações como o uso do celular e a baixa utilização de equipamentos de proteção. “A recomendação é que os motociclistas respeitem os limites de velocidade, mantenham distância segura de outros veículos e evitem manobras arriscadas, além de garantir que os equipamentos de segurança estejam em perfeitas condições”, afirmou.

Zambon destaca que nos últimos anos houve um aumento significativo de venda de motocicletas, e que o aumento na circulação desses veículos tem resultado também no aumento de motociclistas vítimas de trânsito.

Para minimizar esses índices, a SMTT tem investido em iniciativas voltadas à prevenção e à educação no trânsito, com ações de conscientização direcionadas especialmente aos motociclistas. “Para reforçar a conscientização dos condutores de motocicletas, a SMTT de Aracaju tem desenvolvido diversas iniciativas educativas. Além de ter feito melhorias em diversas áreas no trânsito, temos intensificado as fiscalizações com nossas equipes operacionais. Também temos atuado constantemente com a educação para o trânsito com a equipe de teatro nas ruas, escolas e empresas”, declarou.

Foto: Ascom/SMTT