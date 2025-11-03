SMTT DE ARACAJU DESVIA TRÂNSITO NA FRANCISCO PORTO APÓS QUEDA DE ENERGIA; SEMÁFOROS ESTÃO INOPERANTES

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), informa que o cruzamento entre as avenidas Francisco Porto e Pedro Paes Azevedo sofreu intervenções no trânsito após uma queda de energia que deixou os semáforos da região inoperantes nesta segunda-feira, 3.
A Avenida Pedro Paes Azevedo está sendo desviada para a Francisco Porto, no sentido Viaduto, enquanto no sentido oposto o fluxo segue para a avenida Beira-Mar.
A ocorrência foi registrada por volta das 10h, e equipes da SMTT foram imediatamente deslocadas para orientar os condutores e reforçar a segurança viária. Até o momento, a empresa responsável pelo fornecimento de energia já foi acionada por duas vezes, porém a situação ainda não foi solucionada.
De acordo com o coordenador da Central de Controle Operacional (CCO), Willijavé Matos, agentes de trânsito realizaram a canalização do fluxo de veículos para reduzir riscos e garantir a fluidez. “Nós alertamos a equipe da Energisa e estamos, até o momento, aguardando o atendimento para solucionar o problema. Seguimos monitorando o trecho até que o funcionamento dos semáforos seja restabelecido”, destacou.
