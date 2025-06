SMTT DE ARACAJU DISPONIBILIZA LINHAS ESPECIAIS DE ÔNIBUS PARA O AUGUSTO FRANCO DURANTE O FORRÓ CAJU

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju vai oferecer linhas especiais de ônibus para facilitar o deslocamento da população que irá aos shows do Forró Caju no conjunto Augusto Franco, nos dias 4 e 5 de junho. As linhas do “Rota do Forró” serão operadas pelas empresas VRS, Modelo e Atalaia, e terão como locais de concentração o ponto de ônibus em frente à Vila do Forró, na Orla de Atalaia; e o ponto de ônibus em frente a Pizzaria Kalilândia, no conjunto Augusto Franco. Essas linhas serão para levar as pessoas da festa para as suas casas, na madrugada.

A SMTT de Aracaju destaca que para chegar aos eventos, os usuários poderão utilizar normalmente as linhas de ônibus do sistema regular, além dos corujões, que são linhas que operam em horários estendidos. Para identificar os veículos e rotas os usuários devem observar os painéis eletrônicos que ficam na parte superior frontal dos veículos.

Confira os itinerários e horários das linhas especiais ‘Rota do forró’

Orla de Atalaia / Augusto Franco / Santa Maria

Concentração/saída da Orla de Atalaia: 00h30, 2h00

Parada/chegada ao Augusto Franco: 00h50, 2h20

Destino final/chegada ao Bairro Santa Maria: 1h20, 2h50.

Itinerário

Orla de Atalaia / Av. Rotary / Av. Paulo Barreto de Menezes / Av. Murilo Dantas / Av. Dom José Thomas Nabuco Dávila / Maria de Lourdes Ramos Gonçalves / Josino José de Almeida / Av. José Carlos Silva / Av. Prof. Enoque Souza / Av. Alexandre Alcino / Av. Principal / Final de linha do Santa Maria.

Orla de Atalaia / Augusto Franco / Mosqueiro

Concentração/saída da Orla de Atalaia: 00h30, 2h

Parada/chegada ao Augusto Franco: 00h50, 2h20

Destino final: Mosqueiro (Zona de Expansão): 1h20, 2h50.

Itinerário

Orla de Atalaia / Av. Rotary / Av. Paulo Barreto de Menezes / Av. Murilo Dantas / Av. Dom José Thomas Nabuco Dávila / Maria de Lourdes Ramos Gonçalves / Josino José de Almeida / Av. José Carlos Silva / Av. Melício Machado / Rodovia dos Náufragos / Final de linha do Mosqueiro.

Augusto Franco / Orla de Atalaia / Barra dos Coqueiros

Concentração/saída do Augusto Franco: 00h30, 2h

Parada/chegada à Orla de Atalaia: 00h50, 2h20

Destino final/chegada à Barra dos Coqueiros: 1h20, 2h50.

Itinerário

Av. Josino José de Almeida / Rua Abraão Crispim de Souza / Av. José Carlos Silva / Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes / Av. Rotary / Orla de Atalaia / Mário Jorge Menezes / Av. Paulo Barreto de Menezes / Av. Ivo do Prado / Canajeta (Rua da Frente) / Av. Otoniel Dória / Av. João Rodrigues / Simeão Sobral / Av. José Conrado de Araújo / Ponte João Alves Filho / Rod. Des. Antônio Xavier de Assis Junior / Av. General Antônio Sebastião Basílio / Terminal da Barra.

Corujão

Além dessas linhas especiais, a SMTT disponibilizará três linhas do Corujão, que irão complementar o atendimento feito pelas linhas especiais. Essas linhas terão como pontos de partida o conjunto Augusto Franco e a Orla de Atalaia.

Confira os itinerários e horários das linhas do Corujão

Augusto Franco / Orla de Atalaia / Eduardo Gomes

Concentração/saída do Augusto Franco: 00h30, 01h50, 03h10

Parada/chegada à Orla de Atalaia: 00h50, 2h10, 3h30

Destino final/chegada ao Bairro Eduardo Gomes: 01h20, 2h40, 4h00

Itinerário

Alteração de roteiro sentido Orla: Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes / Murilo Dantas / Av. Dr. José Thomaz D’Avilla Nabuco / Rua Maria de Lourdes Ramos Gonçalves / Av. Josino José de Almeida / Rua Abrahão Crispim de Souza / Av. José Carlos Silva / Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes.

Orla de Atalaia / Augusto Franco / Fernando Collor

Concentração/saída da Orla de Atalaia: 00h00, 2h00

Parada/chegada ao Augusto Franco: 00h20, 2h20

Destino final/chegada ao Bairro Fernando Collor: 1h10, 3h10

Itinerário

Sentido: Bairro Atalaia / Centro / Conjunto Fernando Collor

Av. Santos Dumont (Final de linha na Passarela do Caranguejo) / Rua Dep. Clóvis Rollemberg / Rua Niceu Dantas / Av. Rotary / Av. Antônio Alves / Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg) / Av. Dr. José Tomás D’Ávila Nabuco (Canal 5) / Av. Murilo Dantas / Retorno no Farol / Av. Murilo Dantas / Av. Dr. José Tomás D’Ávila Nabuco (Canal 5) / Rua H4 / Pç. Major Edeltrudes Teles / Rua Maria de Lourdes Ramos Gonçalves (antiga A5) / Av. Josino José de Almeida (Canal 4) / Retorno / Av. Josino José de Almeida (Canal 4) / Rua Tenente Waldir dos Santos / Av. Dr. Tarcísio Daniel dos Santos / Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg) / Rótula / Av. São Cristóvão (Cj. Orlando Dantas) / Rua Soldado Walfredo C. Amaral / Av. Francisco José da Fonseca (antiga Gasoduto) / Rua João Batista Machado / Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg) / Rótula / Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg) / Av. Adélia Franco / Rótula do Grageru / Av. Hermes Fontes / Av. Pedro Calazans / Rua Propriá / Trav. Benjamin Constant / Av. Rio Branco (canaleta) / Av. Otoniel Dória / Av. Antônio Cabral / Av. Simeão Sobral / Av. João Ribeiro / Rua Muribeca / Av. Confiança / Av. José Conrado de Araújo / Rua Batistinha / Av. Corinto Leite / Rua Fortaleza / Rua Mário Matiotti / Av. Tancredo Campos / Av. Euclides Figueiredo / Ponte José Rollemberg Leite / Av. Coletora (Cj. Marcos Freire II) / Av. Coletora C / Rótula / Av. Coletora C / Rótula do Terminal Marcos Freire / Av. Coletora A (Cj. Marcos Freire I) / Rótula / Av. Coletora A / Rótula do Conj. João Alves Filho / Av. Coletora A (Shopping Prêmio) / Av. Coletora C / Rótula do Conj. Fernando Collor / Rótula do Conj. Fernando Collor (final de linha).

Augusto Franco / Orla de Atalaia / Bugio

Concentração/saída do Augusto Franco: 00h30, 01h40, 3h10

Parada/chegada à Orla de Atalaia: 00h50, 2h05, 3h30

Destino final/chegada ao Bairro Bugio: 1h10, 2h40, 4h0

Itinerário

Alteração de roteiro sentido Orla: Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes / Murilo Dantas / Av. Dr. José Thomaz D’Avilla Nabuco / Rua Maria de Lourdes Ramos Gonçalves / Av. Josino José de Almeida / R. Abrahão Crispim de Souza / Av. José Carlos Silva / Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes.

Sentido Bugio: Retorno do Caranguejo / extensão Av. Santos Dumont / retorno no Farol / Av. Rotary.

Foto: Ascom / SMTT