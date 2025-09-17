SMTT de Aracaju divulga a programação do I Congresso de Educação para o Trânsito

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju divulga a programação do I Congresso Municipal de Educação para o Trânsito e Mobilidade Urbana, que acontecerá no período de 23 a 25 de setembro, no auditório do bloco D da Universidade Tiradentes, no bairro Farolândia. O congresso reunirá especialistas, educadores e agentes da autoridade de trânsito em uma programação gratuita e aberta ao público.

Até o momento o congresso já conta com 154 pessoas inscritas, e a expectativa é de que na última semana todas as vagas sejam preenchidas. Para participar, o interessado deve acessar o site da SMTT, clicar no banner relativo ao evento, preencher os dados e efetuar a inscrição gratuitamente. O congresso será aberto para o público em geral, com o objetivo de integrar diferentes setores da sociedade para discutir soluções que contribuam para um trânsito mais seguro, humano e justo. Todos os participantes receberão certificado.

O superintendente da SMTT de Aracaju, Nelson Felipe, destacou a relevância do evento para a troca de experiências e fortalecimento das ações educativas no trânsito. “Neste congresso estaremos recebendo pessoas de diversos municípios sergipanos, além de estudantes universitários interessados em aprender mais sobre o tema. Vamos trazer palestrantes de várias regiões do país, todos com grande experiência nessa área, que irão compartilhar seus conhecimentos com os aracajuanos e sergipanos, para absorvermos um pouco mais desse trabalho tão bonito e eficaz que é a educação no trânsito”, afirmou.

Programação

Terça-feira, 23/09

17h – Credenciamento e solenidade de abertura

19h – Palestra: “Planejamento e Prevenção: Políticas Públicas de Segurança Viária”, com Julio César Zambon, Diretor de Trânsito da SMTT

Quarta-feira, 24/09

14h – Painel: “Impactos Psicossociais, Econômicos e de Saúde no Trânsito”, com Monike Barbosa, coordenadora de Educação para o Trânsito da SMTT de Aracaju, Ronei Melo Barbosa, superintendente do Samu Sergipe, e Rodrigo Rocha, superintendente do IEL/SE

16h – Painel: “Os Três E’s da Segurança Viária: Engenharia (infraestrutura), Educação (comportamento) e Esforço Legal (fiscalização e leis)”, com Julio César Zambon, Diretor de Trânsito da SMTT; Flávio Novais, Diretor de Planejamento e Sistemas da SMTT, e Sargento Tiago Damasceno, coordenador de Educação para o Trânsito do BPTran

19h – Painel: “Crimes de Trânsito: Abordagens e procedimentos”, com Daniela Lima Barreto, delegada de Delito de Trânsito, Tenente-coronel Aldevan Santos Silveira, comandante do BPRv e Vladmir Cardoso Hilário, superintendente da PRF/SE.

Quinta-feira, 25/09

14h – Painel: “Papel do Agente de Trânsito no Sistema de Segurança Viária”, com J. Diego Souza, agente de trânsito da SMTT de Aracaju, Anderson Ricardo Oliveira Santos, diretor de Trânsito da SMTT de Nossa Senhora do Socorro, Cláudio Soares de Oliveira, agente de trânsito da CTTU de Tobias Barreto, e José Carlos Tavares e Silva Cruz, diretor de Transporte Público da SMTT de Aracaju

16h – Painel: “Novas realidades: Tecnologias e Inovação no Trânsito”, com Jean Michel Reis Vasconcelos, 3º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar, Tiago Henrique Oliveira Souza, agente da PRF/SE, e Franklin Saraiva, executivo de Tecnologia Nacional

19h – Painel: “Estratégias de Educação para o Trânsito: Possibilidades e Desafios”, com Selma Dantas, consultora técnica da SMTT de Aracaju, Monike Barbosa, coordenadora de Educação para o Trânsito da SMTT de Aracaju, Tissiane Costa, coordenadora de Educação para o Trânsito do Detran/SE, e Alessandro Queiroz de Souza, chefe do Grupo Educação para o Trânsito da PRF/SE

Foto: Ascom/SMTT