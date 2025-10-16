SMTT DE ARACAJU INFORMA BLOQUEIO TEMPORÁRIO NA RUA ALAGOAS E ITINERÁRIO DA 710 – VENEZA/CENTRO VIA D.E.R.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju anuncia mudanças temporárias na rua Alagoas no trecho entre a rua Nossa Senhora de Fátima e a travessa Helenita Mangueira nesta sexta-feira, 17, por conta da terceira edição do ‘Tamo Junto Aracaju’, ação é promovida pela Prefeitura de Aracaju, que tem o objetivo de levar serviços públicos aos bairros da capital.

O evento vai acontecer no Centro Social Urbano Gonçalo Rollemberg Leite, localizado no José Conrado de Araújo. O bloqueio será realizado das 20h da sexta-feira, 17, até às 15h no sábado, 18.

O trecho da rua Alagoas terá seu acesso limitado apenas para a entrada e saída de veículos dos moradores do condomínio Costa Norte, localizado em frente ao Centro Social. A SMTT orienta que os demais condutores evitem trafegar pela região e utilizem a travessa Helenita Mangueira e as avenidas Maranhão e São Paulo como rotas alternativas.

Transporte coletivo

Devido à realização de um evento no sábado, 18, a linha de ônibus 710 – Veneza/Centro via D.E.R. terá seu itinerário temporariamente alterado a partir das 20h de sexta-feira, 17, até as 15h do sábado. Durante esse período, os veículos evitarão o trecho bloqueado e seguirão um trajeto alternativo, saindo da Rua Alagoas, convergindo à esquerda na Rua Nossa Senhora de Fátima, acessando a Avenida Osvaldo Aranha e entrando à direita na Rua Simeão Aguiar, de onde retomarão o itinerário habitual até a Rua José de Oliveira.

Com informações e foto da SMTT