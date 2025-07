SMTT DE ARACAJU INFORMA BLOQUEIOS NA ORLA DE ATALAIA PARA A CORRIDA “100% VOCÊ” NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que na próxima terça-feira, 8, a Avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, zona Sul da Capital, terá três pontos de interdição das 5h às 10h, nas proximidades do Farol, rua Clóvis Rollemberg e outra na Av. Rotary com Rua Niceu Dantas.

A SMTT contará com três equipes no evento, além disso, também contará com três motociclistas que estarão monitorando todo o percurso . Os bloqueios temporários ocorrerão devido à corrida “100% você”, promovida pelo cantor Bell Marques. O trânsito na região deverá ser normalizado a partir das 10h.

A SMTT orienta que os condutores que pretendem acessar as praias nesse período priorizem a rota alternativa Avenida Melício Machado. Vale destacar que apenas a Avenida Santos Dumont estará bloqueada, enquanto os demais acessos internos à região permanecerão liberados. O coordenador da Diretoria de Trânsito da SMTT, Walter Faro, alerta para a presença de grande fluxo de pessoas na Orla da Atalaia e pede atenção redobrada aos motoristas.

“Devido a esse fluxo de pessoas, é necessário que os condutores redobrem os cuidados e zelem pelos pedestres. Nossa expectativa é que a corrida seja concluída até mesmo antes das 10h e, à medida que os atletas completarem o percurso em direção às praias, liberaremos gradualmente a via”, declarou.

Com informações e foto da SMTT