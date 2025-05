SMTT de Aracaju intensifica monitoramento e realiza bloqueios em vias afetadas pelas fortes chuvas

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju está desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (20), com suas equipes nas ruas monitorando o impacto das fortes chuvas na capital e atuando para prevenir transtornos à mobilidade urbana.

Com o agravamento da situação em alguns trechos, a SMTT fará desvios em alguns locais específicos onde o fluxo de trânsito está mais afetado pelas chuvas. Um dos pontos de desvio é na avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, redirecionando todo o fluxo para a avenida Marieta Leite.

Segundo o coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, a medida visa permitir que os condutores sigam pelas avenidas Adélia Franco e Hermes Fontes ou que possam seguir no sentido da avenida Tancredo Neves. “Além disso, iremos fazer o bloqueio no cruzamento da avenida Gonçalo Prado Rolemberg com a rua Coronel Stanley Silveira, local que também apresenta alagamentos e está bastante intransitável”, explicou.

Outra intervenção será feita na avenida Pedro Valadares, próximo à Igreja Quadrangular, onde também será feito um bloqueio devido a pontos de alagamento. “Todos os bloqueios permanecerão ativos até que o nível da água baixe e as vias estejam novamente seguras para o tráfego”, afirmou .

Orientações

Devido a presença de pontos de alagamento na cidade, o coordenador da Central de Controle Operacional da SMTT, Fábio Bulandeira, destaca alguns locais que devem ser evitados. “Orientamos que as pessoas evitem áreas como a região dos bairros São José, 13 de Julho e Salgado Filho, principalmente os cruzamentos das avenidas Francisco Porto, Acrísio Cruz e Pedro Valadares, pois esses locais estão com problemas de lâminas de água bastante elevadas, dificultando a passagem dos veículos”, alertou.

Além de monitorar o tráfego de veículos, a SMTT também acompanha em tempo real o funcionamento dos semáforos da cidade. “Também estamos verificando os semáforos existentes na nossa capital. Até o momento não há registro de falhas, todos estão funcionando perfeitamente”, destacou Bulandeira.

Foto reprodução