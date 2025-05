SMTT de Aracaju lança linhas especiais de ônibus coletivo na “Rota do Forró”

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju vai oferecer linhas especiais de ônibus para facilitar o deslocamento da população que pretende curtir os shows do Forró Caju, na Praça Fausto Cardoso, entre a sexta-feira, dia 30, e domingo, 1º de junho. As linhas serão operadas pelas empresas VRS, Modelo e Atalaia e terão como pontos de concentração a canaleta da Avenida Ivo do Prado (Rua da Frente); o ponto de ônibus em frente à Vila do Forró, na Orla de Atalaia e cinco destinos, os finais de linha dos bairros 17 de Março, Zona de Expansão (Mosqueiro), Eduardo Gomes, Fernando Collor e Bugio, que sairão dos pontos de concentração das festas para os bairros da cidade.

A SMTT de Aracaju destaca que para chegar aos eventos, os usuários poderão utilizar normalmente as linhas de ônibus do sistema regular e os corujões, que são linhas que operam em horários estendidos. Para identificar os veículos e rotas os usuários devem observar os painéis eletrônicos que ficam na parte superior frontal dos veículos.

Confira os itinerários e horários das linhas especiais ‘Rota do forró’

Praça Fausto Cardoso → Orla da Atalaia → Bairro 17 de Março

-Concentração/saída da Praça Fausto Cardoso: 00h20, 1h20, 2h30, 3h30

-Parada/chegada à Orla da Atalaia: 1h, 2h, 3h10, 4h10

-Destino final/chegada ao Bairro 17 de Março: 1h50, 2h50, 4h, 5h

Itinerário:

Praça Fausto Cardoso → Av. Ivo do Prado → Av. Paulo Barreto de Menezes → Av. Mário Jorge Menezes → Orla da Atalaia → Av. Rotary → Av. Paulo Barreto de Menezes → Av. Murilo Dantas → Dr. José Thomaz Nabuco Dávila → Av. José Carlos Silva → Av. Prof. Enoque Souza → Av. Alexandre Alcino → Av. Principal → Final de linha bairro Santa Maria.

Praça Fausto Cardoso/Orla da Atalaia/Zona de Expansão (Mosqueiro)

-Concentração/saída da Praça Fausto Cardoso: 00h20, 1h20, 2h30, 3h30

-Parada/chegada à Orla da Atalaia: 1h, 2h, 3h10, 4h10

-Destino final/ Mosqueiro (Zona de Expansão): 1h50, 2h50, 4h, 5h

Itinerário:

Praça Fausto Cardoso → Av. Ivo do Prado → Av. Paulo Barreto de Menezes → Av. Mário Jorge Menezes→ Orla da Atalaia → Av. Rotary → Av. Paulo Barreto de Menezes → Av. Melício Machado → Rodovia dos Náufragos → Final de linha do Mosqueiro.

Orla da Atalaia/ Praça Fausto Cardoso → Final de linha Eduardo Gomes

-Concentração/saída da Orla da Atalaia: 00h30, 1h30, 2h40, 3h40

-Parada/chegada à Praça Fausto Cardoso: 1h, 2h, 3h, 4h

-Destino final/chegada ao Conjunto Eduardo Gomes: 1h50, 2h50, 3h50, 4h50

Itinerário:

Orla da Atalaia → Av. Mário Jorge Menezes → Av. Paulo Barreto de Menezes → Av. Ivo do Prado → Praça Fausto Cardoso → Trav. Hélio Ribeiro → Rua Capela → Av. Barão de Maruim → Av. Des. Maynard → Av. Dr. José Silva Filho → Av. Marechal Cândido Rondon → Av. Gov. Marcelo Déda → Rua D → Rua G → Final de linha Eduardo Gomes

Orla da Atalaia → Praça Fausto Cardoso → Fernando Collor

-Concentração/saída da Orla da Atalaia: 00h30, 1h30, 2h40, 3h40

-Parada/chegada à Praça Fausto Cardoso: 1h, 2h, 3h, 4h

– Destino final/chegada ao Fernando Collor: 1h50, 2h50, 3h50, 4h50

Itinerário:

Orla da Atalaia → Av. Mário Jorge → Av. Paulo Barreto → Av. Ivo do Prado → Praça Fausto Cardoso → Av. Otoniel Dória → Av. João Rodrigues → Av. Tancredo

Campos → Av. Euclides Figueiredo → Av. Coletora C → Av. Moacir Oliveira → Av. Prefeito Humberto dos Santos → Final de Linhas do Fernando Collor.

Orla da Atalaia → Praça Fausto Cardoso → Bugio

-Concentração/saída da Orla da Atalaia: 00h40, 2h50

– Parada/chegada à Praça Fausto Cardoso: 1h20, 3h30

-Destino final/chegada ao Bugio: 2h, 4h10

Itinerário:

Orla da Atalaia → Av. Mário Jorge → Av. Paulo Barreto → Av. Ivo do Prado → Praça Fausto Cardoso → Av. Otoniel Dória → Av. Simeão Sobral → Av. João Ribeiro → Av. Visconde de Maracaju → Av. Euclides Figueiredo → Rua São Francisco → Rua Serafim Bonfim → Av. Poço do Mero → Final de linha do Bugio.

