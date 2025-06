SMTT DE ARACAJU OFERTA LINHAS ESPECIAIS DE ÔNIBUS PARA O PÚBLICO DOS FESTEJOS JUNINOS DA ORLA DE ATALAIA

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju continua ofertando linhas de ônibus especiais da Rota do Forró e “Corujão” para o público que comparece ao Arraiá do Povo. Todos esses ônibus saem da Orla de Atalaia, no ponto localizado em frente à Vila do Forró, com horários programados durante a madrugada. Já durante o dia, a população pode utilizar o sistema de transporte coletivo regular para chegar ao evento com as linhas convencionais.

A oferta desses ônibus acontece desde o início dos festejos juninos e continuará nesta terça-feira, 10, e pelos próximos dias 11, 12, 13, 14, 15 e 17 de junho, garantindo a fluidez no trânsito e segurança viária dos que irão curtir a festa. Já nos dias 13 e 14 haverá mudança de horário nas rotas do Santa Maria, Mosqueiro e Barra dos Coqueiros. Durante o dia, a população poderá utilizar o sistema de transporte coletivo regular para chegar ao evento com as linhas convencionais.

As linhas especiais e os ônibus do Corujão irão até os finais de linha da Barra dos Coqueiros, Mosqueiro, Santa Maria, Eduardo Gomes, Fernando Collor e Bugio. Elas estão sendo operadas pelas empresas VRS, Atalaia e Modelo, com veículos dedicados exclusivamente a essa operação especial.

Confira os itinerários e horários da ‘Rota do forró’:

Orla da Atalaia → Santa Maria

Dias 10, 11, 12, 15 e 17/06:

Concentração/saída da Orla da Atalaia: 00h30, 2h

Destino final/Santa Maria: 1h10, 2h50

Dias 13 e 14:

Concentração/saída da Orla da Atalaia: 00h30, 1h20, 2h, 2h40

Destino final/Santa Maria: 1h10, 2h, 2h50, 3h20

Itinerário: Orla da Atalaia → Av. Rotary → Av. Paulo Barreto de Menezes → Av. Murilo Dantas → Av. Dom José Thomaz Nabuco Dávila → Maria de Lourdes Ramos Gonçalves → Josino José de Almeida → Av. José Carlos Silva → Av. Prof. Enoque Souza → Av. Alexandre Alcino → Av. Principal → Final de linha do bairro Santa Maria.

Orla da Atalaia → Mosqueiro

Dias 10, 11, 12, 15 e 17/06

Concentração/saída da Orla da Atalaia: 00h30, 2h00

Destino final/Mosqueiro: 1h15, 2h50

Dias 13 e 14

Concentração/saída da Orla da Atalaia: 00h30, 1h20, 2h00, 2h40

Destino final/Mosqueiro: 1h15, 2h05, 2h50, 3h20

Itinerário: Orla da Atalaia → Av. Rotary → Av. Paulo Barreto de Menezes → Av. Melício Machado → Rodovia dos Náufragos → Final de linha do Mosqueiro.

Orla da Atalaia → Barra dos Coqueiros

Dias 10, 11, 12, 15 e 17/06

Concentração/saída da Orla da Atalaia: 00h30, 2h00

Destino final/Barra dos Coqueiros: 1h15, 2h50

Dias 13 e 14

Concentração/saída da Orla da Atalaia: 00h30, 1h20, 2h00, 2h40

Destino final/Barra dos Coqueiros: 1h15, 2h00, 2h50, 3h20

Itinerário: Orla da Atalaia → Mário Jorge Menezes → Av. Paulo Barreto de Menezes → Av. Ivo do Prado → Canaleta (Rua da Frente) → Av. Otoniel Dória → Av. João Rodrigues → Simeão Sobral → Av. José Conrado de Araújo → Ponte João Alves Filho → Rod. Des. Antônio Xavier de Assis Júnior → Av. General Antônio Sebastião Basílio → Terminal da Barra.

Confira os itinerários e horários das linhas “Corujão”

Orla da Atalaia → Eduardo Gomes

Concentração/saída da Orla da Atalaia: 00h30, 1h30, 2h30, 3h30

Destino final/Eduardo Gomes: 1h00, 2h00, 3h00 , 4h00

Itinerário: Av. Santos Dumont (Passarela do Caranguejo – abrigo próximo ao Restaurante Teimonde) → Av. Santos Dumont → Rua Urbano Neto→ Rua Prof. Joaquim Cardoso → Av. Mário Jorge Menezes Vieira → Av. Delmiro Gouveia (Shopping Riomar) → Av. Paulo Barreto de Menezes (antiga Beira Mar) → Av. Ivo do Prado→ Av. Rio Branco (canaleta) → Travessa Hélio Ribeiro → Travessa João Quintiliano da Fonseca → Praça João XXIII → Rua Capela (Fundos da Catedral) → Rua Arauá → Av. Barão de Maruim (Praça da Bandeira) → Av. Desembargador Maynard → Av. Dr. José da Silva Ribeiro Filho → Av. Marechal Rondon → Rótula → Av. Marechal Rondon → Rótula → Av. Gov. João Alves Filho (UFS) → Rodovia João Bebe Água (Rod. SE-065) → Rua E (Conj. Eduardo Gomes) → Rua F → Rua D (canal)→ Rua 62 → Rua 60 → Rua 64 → Rua G → Final de linha – Conjunto Eduardo Gomes.

Orla da Atalaia → Fernando Collor

Concentração/saída da Orla da Atalaia: 00h00, 2h00

Destino final/Fernando Collor: 1h10, 3h10

Itinerário: Av. Santos Dumont (Final de linha na Passarela do Caranguejo) → Rua Dep. Clóvis Rollemberg → Rua Niceu Dantas → Av. Rotary → Av. Antônio Alves → Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg) → Av. Dr. José Tomás D’Ávila Nabuco (Canal 5) → Av. Murilo Dantas → Retorno no Farol → Av. Murilo Dantas

→ Av. Dr. José Tomás D’Ávila Nabuco (Canal 5) → Rua H4 → Praça Major Edeltrudes Teles → Rua Maria de Lourdes Ramos Gonçalves (antiga A5) → Av. Josino José de Almeida (Canal 4) → Retorno → Av. Josino José de Almeida (Canal 4) → Rua Tenente Waldir dos Santos → Av. Dr. Tarcísio Daniel dos Santos

→ Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg) → Rótula → Av. São Cristóvão (Conjunto Orlando Dantas) → Rua Soldado Walfredo C. Amaral → Av. Francisco José da Fonseca (antiga Gasoduto) → Rua João Batista Machado → Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg) → Rótula → Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg) → Av. Adélia Franco → Rótula do Grageru → Av. Hermes Fontes → Av. Pedro Calazans → Rua Propriá → Travessa Benjamin Constant → Av. Rio Branco (canaleta) → Av. Otoniel Dória → Av. Antônio Cabral → Av. Simeão Sobral → Av. João Ribeiro → Rua Muribeca → Av. Confiança → Av. José Conrado de Araújo → Rua Batistinha → Av. Corinto Leite → Rua Fortaleza → Rua Mário Matiotti → Av. Tancredo Campos → Av. Euclides Figueiredo → Ponte José Rollemberg Leite → Av. Coletora (Conj. Marcos Freire II) → Av. Coletora C → Rótula → Av. Coletora C → Rótula do Terminal Marcos Freire → Av. Coletora A (Conj. Marcos Freire I) → Rótula → Av. Coletora A → Rótula do Conj. João Alves Filho → Av. Coletora A (Shopping Prêmio) → Av. Coletora C → Rótula do Conj. Fernando Collor → Rótula do Conj. Fernando Collor (Final de linha)

Orla da Atalaia → Bugio

Concentração/saída da Orla da Atalaia: 00h50, 2h05, 3h20

Destino final/Bugio: 1h20, 2h35, 3h50

Itinerário: Av. Santos Dumont (Final de linha na Passarela do Caranguejo – abrigo próx. ao Restaurante Teimonde) → Rua Dep. Clóvis Rollemberg → Rua Niceu Dantas → Av. Rotary → Av. Antônio Alves → Av. Paulo Barreto de Menezes (antiga Beira Mar) → Av. Tancredo Neves → Av. Alcides Fontes → Av. São Paulo → Retorno → Av. Maranhão → Av. Matadouro → Rua Manoel Vieira Melo → Av. Centenário → Retorno → Av. Centenário → Av. Poço do Mero → Rua Vereador Pedro Alcântara Carvalho → Rua E3 (final de linha do Bugio).

Foto: Ascom/SMTT