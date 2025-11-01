SMTT de Aracaju reforça orientações sobre cuidados no trânsito durante Moto Fest na Orla

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), reforça as orientações de segurança viária durante o Moto Fest, que teve início nesta quinta-feira, 30, e segue até sábado, dia 1º, na Orla da Atalaia. O evento reúne motociclistas, incluindo modelos de alta cilindrada, e deve atrair grande público, especialmente no sábado, quando acontece a principal atração nacional, a banda Detonautas.

Como ocorre em um dos pontos mais movimentados da capital e em pleno fim de semana, a expectativa é de aumento expressivo no fluxo de veículos e pedestres. Por isso, a SMTT orienta que condutores e visitantes redobrem a atenção, sobretudo diante do elevado número de sinistros envolvendo motociclistas registrados ao longo deste ano no município.

O coordenador de trânsito, Walter Faro, destaca a participação do órgão na operação especial do evento e sua preocupação com a população. “Nós reforçamos às pessoas que estarão no evento que é de vital importância evitar a combinação de álcool e direção. Com foco na fluidez e na proteção dos participantes e frequentadores da Orla, nossas equipes estarão presentes para suporte operacional. A atuação será intensificada no sábado, quando os agentes permanecerão no local entre 18h e 0h, auxiliando na travessia de pedestres e monitorando o trânsito.”, explicou.

Foto: Reprodução/Moto Fest