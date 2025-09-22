SMTT DE ARACAJU REGISTRA 13 ACIDENTES COM VITIMAS E 113 DE ESTACIONAMENTO IRREGULAR NA ÚLTIMA SEMANA

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju apresentou, nesta segunda-feira, 22, o relatório de ocorrências registradas pela Central de Controle Operacional (CCO) no período de 14 a 20 de setembro.

Foram contabilizadas 71 ocorrências relacionadas a sinistros de trânsito. No total, a central recebeu 500 chamadas, sendo a maioria referente a casos sem vítimas. Também foram registradas 113 denúncias de estacionamento irregular, sobretudo em frente a garagens particulares.

Dos 71 acidentes registrados, 58 não resultaram em vítimas e 13 ocorrências foram registrados com vítimas. Quanto às infrações de estacionamento, 47 casos envolveram veículos parados em frente a guias rebaixadas, impedindo a entrada e saída de residências e estabelecimentos comerciais. Outros 16 foram de motoristas que estacionaram em locais sinalizados com placas de “proibido estacionar”, além de 16 ocorrências relacionadas a estacionamento em cima da calçada.

A SMTT destaca que a Central de Controle Operacional funciona 24 horas por dia, com atendimento gratuito pelo telefone 118. O canal pode ser acionado em situações emergenciais e para denúncias de condutas que comprometam a segurança viária da capital.

Com informações e foto da SMTT