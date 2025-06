SMTT de Aracaju registra 247 acidentes no mês de Maio, 44 com vítimas

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju divulgou o balanço das ocorrências registradas pelo Central de Controle Operacional (CCO) do último mês. Apenas em maio, foram atendidas 2.328 ligações, tendo como principais infrações sinistros de trânsito e estacionamento irregular.

Segundo os dados, 247 foram referentes às colisões de trânsito, tendo 203 sinistros sem vítimas e 44 com vítimas. As infrações por estacionamento irregular somaram 432 registros, sendo 196 relacionados a veículos estacionados em frente a garagens – as chamadas guias rebaixadas. Desse total, 60 veículos precisaram ser removidos pela equipe da SMTT. Além disso, foram computadas 73 infrações por estacionamento em local proibido estacionar.

O coordenador do CCO, Fábio Bulandeira, demonstrou preocupação com o volume de ocorrências registrado no último mês. “No mês de maio, nós tivemos uma média de 75 ligações por dia e, infelizmente, observamos um aumento significativo nos sinistros de trânsito. Pedimos que os condutores tenham mais empatia no trânsito e que dirijam com cuidado. Outro ponto que chamou atenção foi o grande número de casos envolvendo estacionamento em frente a garagens, as populares guias rebaixadas”, destacou.

A SMTT reforça que a Central de Controle Operacional permanece em funcionamento 24 horas por dia e pode ser acionada através do número 118, para atender a população em situações emergenciais e coibir práticas irregulares no trânsito da capital.

Com informações e foto da SMTT