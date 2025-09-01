SMTT de Aracaju registra 284 acidentes, sendo 52 com vitimas em agosto

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju divulgou o balanço das ocorrências registradas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) durante o mês de agosto. Foram contabilizadas 2.139 chamadas, a maioria relacionada a sinistros de trânsito e estacionamento em locais irregulares.

Do total, 284 ligações trataram de colisões. Entre elas, 232 não tiveram vítimas e 52 foram sinistros com vítimas. O número representa um crescimento de 25% em comparação com julho, quando foram registrados 227 sinistros.

As situações envolvendo estacionamento irregular somaram 438 registros, um aumento de 21% em relação ao mês anterior, quando 362 ocorrências foram contabilizadas. A maior parte foi relacionada a veículos parados em frente a garagens, as chamadas guias rebaixadas, que totalizaram 160 casos. Já as infrações por estacionamento em local proibido responderam por 68 ocorrências. Ainda em agosto, o CCO atendeu a 13 ocorrências de bloqueio de vias, 11 chamados referentes a veículos quebrados, entre outras situações.

De acordo com o diretor de Trânsito da SMTT, Julio César Zambon, diversas situações podem ter contribuído para esse aumento no número de sinistros. “Pode estar relacionado ao momento de fim de férias e volta às aulas, o que aumentou significativamente o fluxo de veículos. Também pode ter a ver com o período de chuvas, e também pode ser um aumento do descuido dos condutores, o que vem a gerar um número maior de sinistros”, disse.

O diretor ressalta, ainda, algumas orientações que são de fundamental importância para evitar sinistros de trânsito. “A maior orientação que a gente dá é que respeitem a sinalização, os limites de velocidade, que tenham cuidado nas conversões e nos cruzamentos das vias, onde acontece um maior número de acidentes. Que as pessoas estejam atentas e respeitem a parada obrigatória dos semáforos. Ou seja, é preciso que os motoristas prestem atenção às suas condutas e obedeçam às normas de trânsito”, afirmou.

O Centro de Controle Operacional da SMTT pode ser acionado pelo número 118. Ele funciona 24 horas por dia oferecendo apoio à população em situações emergenciais e no combate a irregularidades no tráfego da capital.

Ações da SMTT

A SMTT de Aracaju tem realizado uma série de ações visando melhorar o trânsito da capital e reduzir o número de sinistros. De janeiro a agosto deste ano, a Diretoria de Planejamento e Sistemas (DPS) já executou 1.331 sinalizações. As principais foram a repintura de sinalização horizontal, com 470 ações; implantação de sinalização vertical, com 354 ações; a reimplantação de sinalização vertical, com 218 ações; e a implantação de sinalização horizontal: 207 ações.

Além disso, também no período de janeiro a agosto, a Coordenadoria de Educação para o Trânsito já realizou 208 ações educativas, alcançando 6.893 pessoas.

Foto SMTT