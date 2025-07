SMTT de Aracaju registra 56 acidentes na ultima semana; 9 com vítimas

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju divulgou o balanço das ocorrências registradas pela Central de Controle Operacional (CCO) entre os dias 20 e 26 de julho. Durante o período, foram contabilizadas 452 ligações, o que representa um aumento de aproximadamente 17,1% em relação à semana anterior.

Entre as principais demandas recebidas pela Central, destacam-se os acidentes de trânsito. Ao todo, foram registrados 56 acidentes, sendo 47 sem vítimas e 9 com vítimas. Outros pontos relevantes foram os casos de estacionamento irregular. “Foram 57 chamados e, como de costume, as guias rebaixadas, quando alguém para em frente ao acesso de garagens particulares, ocupam o segundo lugar no ranking, com 30 notificações. Além disso, houve 13 registros em pontos de táxi e 14 em áreas onde o estacionamento é proibido”, explicou Fábio Bulandeira, coordenador da CCO.

A SMTT reforça que a Central funciona 24 horas por dia e pode ser acionada pelo número 118, oferecendo suporte em situações emergenciais e coibindo infrações no trânsito da capital.

Foto ascom SMTT