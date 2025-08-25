SMTT DE ARACAJU REGISTRA AUMENTO SUPERIOR A 14% NOS ACIDENTES DE TRÂNSITO E DEZ FERIDOS NA ÚLTIMA SEMANA

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju divulgou, nesta segunda-feira (18), o balanço das ocorrências registradas pela Central de Controle Operacional (CCO) entre os dias 17 e 22 de agosto.

O levantamento aponta um aumento de 14,29% nos sinistros de trânsito em relação à semana anterior, com 72 ocorrências registradas no período.

Ao todo, a central recebeu 502 ligações, a maioria relacionada a acidentes sem vítimas. Também foram contabilizadas 89 denúncias de estacionamento irregular, sobretudo em frente a garagens particulares.

Dos 72 casos contabilizados, 62 não tiveram vítimas e 10 resultaram em pessoas feridas. Já entre as infrações de estacionamento, 37 casos envolviam veículos parados diante de guias rebaixadas, bloqueando acessos a residências e comércios. Outros nove registros foram de motoristas que desrespeitaram áreas sinalizadas com placas de “proibido estacionar”.

A SMTT destaca que a Central de Controle Operacional funciona 24 horas por dia, com atendimento gratuito pelo telefone 118. O canal pode ser acionado em situações emergenciais e para denúncias de condutas que comprometam a segurança viária da capital.

Com informações e foto da SMTT