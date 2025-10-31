SMTT DE ARACAJU REÚNE-SE COM ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO PARA PLANEJAMENTO DO PRÉ-CAJU

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), reuniu-se nesta quinta-feira, 30, com representantes dos órgãos de segurança que atuarão no Pré-Caju e com a organização do evento.

O encontro teve como finalidade alinhar estratégias de mobilidade, segurança viária e planejamento operacional para garantir que a realização do evento ocorra de forma segura, organizada e com o mínimo impacto possível para a população.

Durante a reunião, foram debatidas ações conjuntas para controlar o fluxo de veículos, orientar condutores e assegurar que os foliões tenham condições adequadas de deslocamento ao longo dos dias de festa. Participaram do encontro o superintendente da SMTT e representantes do BPtran, BPRv, Polícia Militar e membros da organização do evento, que reforçaram a importância do planejamento antecipado para o sucesso da operação.

De acordo com o superintendente da SMTT, Nelson Felipe, reuniões como essa são essenciais para assegurar a execução do evento. “O Pré-Caju é um dos eventos mais importantes da cidade de Aracaju em relação a um evento de massa. A população inteira de Aracaju, de outros estados, outras cidades do estado participam do Pré-Caju. É um evento que reúne milhares de pessoas na hora da Atalaia e é necessário, é primordial até, que os órgãos se reúnam para debater todo um planejamento a ser realizado com o intuito realmente de dar paz e tranquilidade àqueles foliões”, disse.

O comandante do BPRv, tenente-coronel Silveira, também destacou a integração entre as instituições. “Foi uma reunião bastante interessante, onde todos os órgãos de trânsito se reuniram com a organização do Pré-Caju justamente para definir e traçar metas sobre como as pessoas vão se deslocar, saindo das suas casas para o Pré-Caju e retornando para elas. Então o grande objetivo é que todas as forças de trânsito se reúnam e façam um planejamento único e integrado para um único propósito final, que é o trânsito fluir tranquilamente”, explicou.

Segundo um dos organizadores do Pré-Caju, Bira Rabelo, o suporte dos órgãos de segurança é fundamental para o bom andamento do evento. “É de fundamental importância o conjunto de apoio das Forças de Segurança de Aracaju e é de fundamental importância também a SMTT no controle do trânsito e organização do trânsito, a SMTT sempre está nos ajudando de forma ostensiva”, declarou.

Foto SMTT