SMTT divulga balanço semanal com 68 acidentes de trânsito em Aracaju

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), divulgou nesta segunda-feira, 17, o relatório semanal de atendimentos do Centro de Controle Operacional, referente ao período de 9 a 15 de novembro.

Ao longo da semana, foram registradas 68 ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito, dentro de um total de 549 chamadas recebidas pela central, sendo a maioria composta por sinistros sem vítimas.

O levantamento também aponta 110 denúncias relacionadas a estacionamento irregular, 58 somente envolvendo estacionamento em garagem particular.

Os 68 acidentes registrados, sendo 62 sem vítimas e seis envolvendo pessoas vitimadas, reforçam a importância da prevenção no trânsito, uma vez que grande parte dessas ocorrências pode ser evitada por meio de atitudes responsáveis, respeito à sinalização e direção defensiva. A redução desses eventos contribui diretamente para a preservação de vidas, diminuição de congestionamentos e aumento da segurança viária.

De acordo com o coordenador do CCO, agente Matos, apesar da estabilidade dos números, é fundamental manter a atenção para reduzir os índices. “É sempre importante frisar que toda vida no trânsito importa, então os condutores devem zelar por um trânsito seguro e sempre praticar a direção defensiva”, afirmou.

A SMTT reforça que o CCO funciona 24 horas por dia, com atendimentos gratuitos pelo telefone 118, canal que pode ser acionado em situações emergenciais e para denúncias de condutas que comprometam a segurança viária na capital.

