SMTT informa mudanças no trânsito da avenida Visconde de Maracaju

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju implementou mudanças no trânsito da avenida Visconde de Maracaju, no bairro Santos Dumont. Desde o último sábado, 10, quem trafega pela via no sentido Centro – Nossa Senhora do Socorro encontrará a pista funcionando em sistema binário, que começará 100 metros após a Clínica São Marcelo. Neste ponto, os condutores devem fazer um desvio à esquerda e seguir no binário até o Terminal Maracaju.

Segundo o coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, ao chegar na frente do Terminal Maracaju, os condutores devem desviar à direita, retornando à sua mão de direção, podendo prosseguir direto para a avenida Benjamin Constant, seguindo para a Euclides Figueiredo, ou virar na avenida São Francisco de Assis.

“A obra está avançando de acordo com o projeto de interdições aprovado pela SMTT, e nós estamos acompanhando o andamento, junto com o Consórcio do Transporte Metropolitano da Grande Aracaju. O sistema binário está sendo implementado e alterado à medida que a obra avança, exigindo atenção redobrada dos condutores que trafegam pela região”, explicou Walter Faro.

A obra, que está sendo executada pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), tem a finalidade de drenagem e revitalização asfáltica da avenida. De acordo com a agente de trânsito Safira Teles, “esse binário vai ficar até o final dessa obra, e as alterações no trânsito local não serão mais feitas, ou seja, essa é a última etapa de alteração”.

Foto: Ascom / SMTT