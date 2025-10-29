SMTT inicia revitalização das faixas de pedestres e demais sinalizações em Itabaiana

A Prefeitura de Itabaiana, através da Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) deu início ao trabalho de revitalização das faixas de pedestres e demais sinalizações, com o objetivo de melhorar a organização e segurança do trânsito, na cidade de Itabaiana.
“Toda a cidade passará por revitalização de sua sinalização. Iniciamos os trabalhos na Avenida Dr. Luiz Magalhães, que já foi toda revitalizada, bem como o Calçadão Doutor Airton Teles e as ruas Jackson de Figueiredo e Quintino de Lacerda, no Centro da cidade. Vamos continuar o trabalho em outras localidades”, explicou o Secretário Municipal da Ordem Pública, Jonathan Mendonça.
A revitalização proporciona melhorias, principalmente à visibilidade noturna, que é fundamental para a segurança e organização do trânsito, beneficiando pedestres e condutores que trafegam pela cidade e garantindo melhorias na mobilidade urbana, de modo geral.
Texto e foto ascom PMI