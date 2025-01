SMTT ORIENTA CONDUTORES A BUSCAREM ROTAS ALTERNATIVAS DEVIDO A CONGESTIONAMENTO NA PONTE, NA FAROLÂNDIA

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju tem alertado os condutores que trafegam pela avenida Beira Mar, especialmente no trecho da ponte Juscelino Kubitschek, situada sobre o rio Poxim, no bairro Farolândia, para a busca de rotas alternativas. O local, que fica em frente ao Parque dos Cajueiros, tem registrado congestionamento, principalmente para quem se desloca no sentido do bairro Atalaia até o Centro da cidade.

O congestionamento acontece devido às obras de construção do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves, uma iniciativa do Governo do Estado. Para minimizar os transtornos, a SMTT implantou sinalização adequada no local, reforçou a presença de viaturas e agentes de trânsito e instalou uma lombada redutora de velocidade.

Rotas alternativas

Rota 1: Av. José Carlos Silva:

Entrar na av. José Carlos Silva, seguir até a av. Josino José de Almeida (antiga canal 4), ir pela av. Paulo VI até a av. Ministro Geraldo Barreto Sobral e acessar à direita na av. Jornalista Santos Santana para voltar para a av. Beira mar.

Opção 2: Av. José Carlos Silva

Entrar na av. José Carlos Silva, seguir por toda a sua extensão até o viaduto do DIA, pegar o acesso para a av. Tancredo Neves em frente ao teatro Tobias Barreto, seguir até o retorno próximo à Pisolar, entrar à direita na av. Oviêdo Teixeira, percorrer toda a sua extensão até a av. Jornalista Santos Santana, retornando à av. Beira mar.

Rota 2: Av. Murilo Dantas:

Entrar na av. Murilo Dantas, virar à direita na rua Maria de Lourdes Ramos Gonçalves, virar à direita na av. Josino José de Almeida (antiga canal 4), seguir pela av. Paulo VI até a av. Ministro Geraldo Barreto Sobral , virar à direita na av. Jornalista Santos Santana, retornando à av. Beira mar.

Rota 3: Av. Santos Dumont

Entrar na av. Santos Dumont, seguir até o final da avenida, virar na rua Urbano Neto, seguir até a av. Mário Jorge Menezes Vieira, passar pelo Shopping Riomar, atravessar a ponte Godofredo Diniz e entrar na av. Beira Mar, após o trecho congestionado.

Com informações e foto da SMTT