SMTT ultrapassa 1.300 sinalizações melhorando a segurança viária em Aracaju

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), vem intensificando as ações de manutenção e implantação de sinalizações em toda a capital. O trabalho integra o planejamento estratégico do órgão e tem como foco a melhoria da mobilidade urbana, da fluidez do tráfego e, principalmente, da segurança viária.

Do primeiro dia de janeiro a 25 de agosto de 2025, já foram executadas 1.331 intervenções de sinalização horizontal e vertical. Entre as ações estão as pinturas de faixas de pedestres, eixos, lombadas, placas de regulamentação, além da revitalização e manutenção de sinalizações já existentes.

Bairros como Centro, Luzia e Atalaia estão entre os que foram contemplados com ações de sinalização, com destaque também para intervenções específicas, como a alteração de sentido de rua no bairro Suíssa e instalação de sinais com botoeiras no Inácio Barbosa.

Segundo o coordenador de Sinalização de Obras da SMTT, Márcio Rezende, as equipes da SMTT têm trabalhado intensivamente. “Nós temos trabalhado durante grande parte no período noturno, para reduzir os impactos no tráfego e garantir a secagem adequada das pinturas. Além disso, executamos a manutenção e instalação de placas que garantem que condutores e pedestres tenham acesso a informações claras e atualizadas, fundamentais para a organização do trânsito”, declarou.

Os esforços contemplam tanto demandas antigas quanto situações identificadas por meio de estudos técnicos, solicitações da população e observações de agentes de trânsito.

Flávio Novais, diretor de Planejamento e Sistemas (DPS) destaca o foco das intervenções e os critérios para realizar mudanças. “Todas as intervenções passam por uma análise criteriosa, priorizando a segurança no tráfego e a melhor circulação de veículos e pedestres, sempre com o objetivo de tornar a cidade mais organizada e confortável para quem vive nela”, explicou.

Foto ascom SMTT