Sobrinho mata o tio com facada em Itabaianinha após discussão

Uma discussão familiar terminou com o sobrinho matando o próprio tio com uma facada no tórax, neste sábado (07), no povoado Dispensa, em Itabaianinha.

As informações passadas pela Polícia Militar são de que antes do crime, o suspeito teria dado um murro na avó e isso teria provocado uma discussão com a vítima. Em seguida, o sobrinho deu um murro e uma facada no tio e fugiu.

A vítima foi levado para o Hospital São Luiz Gonzaga, mas já chegou no local em óbito.

Qualquer informação que possa contribuir com a localização do suspeito deve ser passada para a polícia por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Foto: PMSE