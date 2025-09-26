Socorro amplia oferta de exames com novas clínicas credenciadas

Município investe na descentralização da rede de exames especializados, agilizando o atendimento e garantindo diagnóstico de qualidade para a população

Com o objetivo de reduzir filas e melhorar o acesso aos exames de média e alta complexidade, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), ampliou a rede especializada com a contratualização de 18 clínicas particulares, via edital de credenciamento. A medida visa descentralizar os atendimentos e oferecer mais agilidade no diagnóstico de doenças, especialmente em casos mais urgentes, com meta de equalizar as filas até o início de 2026.

O edital de credenciamento nº 03/2025 foi lançado em 26 de maio deste ano, e o primeiro contrato foi assinado em julho. Desde então, já foram realizados mais de mil exames por meio da rede credenciada, de acordo com dados do setor de Regulação da SMS.

Os exames são destinados exclusivamente a pacientes regulados pela própria rede municipal, ou seja, é necessário passar pela Regulação da Secretaria da Saúde para ter acesso aos serviços nas clínicas credenciadas. A contratualização garante a realização de procedimentos como ressonâncias magnéticas, tomografias, colonoscopias, endoscopias e diversas ultrassonografias, antes disponíveis apenas via regulação estadual ou em municípios vizinhos.

“Havia pacientes esperando há mais de dois anos por um exame de imagem fundamental para o cuidado clínico. Com esse novo modelo de credenciamento, conseguimos avançar significativamente na oferta e acesso. É um salto para a saúde pública de Socorro”, destaca a secretária municipal da Saúde, Adriana Menezes.

Entre os novos prestadores de serviço contratualizados pelo município, estão unidades especializadas na realização de exames como ressonância magnética, tomografia computadorizada, colonoscopia, endoscopia e ultrassonografia de vasos (escan doppler de membros coloridos) todos anteriormente regulados pelo Estado e que agora já são ofertados pelo município. Além disso, a rede municipal segue ampliando a oferta de outros exames de ultrassonografia, como tireoide, próstata, abdômen, mama, entre outros.

Atualmente, o município conta com 21 clínicas contratualizadas. Antes, eram 14 credenciadas; com o novo edital, foram incluídas mais 4, chegando a 18. Outras 3 ainda permanecem vinculadas pelo edital anterior, totalizando as 21 unidades. Das quatro novas clínicas credenciadas, duas já estão em funcionamento, como a Clínica Bem Viver e a Rede Onco Brasil, enquanto as demais encontram-se em processo de organização para iniciar a operacionalização.

De acordo com a enfermeira Camila Beatriz, responsável pelo setor de Regulação na Clínica Bem Viver, localizada no bairro Santos Dumont, o paciente já sai da unidade com o laudo da ultrassonografia em mãos no mesmo dia, enquanto os laudos de endoscopia e colonoscopia são entregues à Secretaria da Saúde em até 10 dias úteis, para que o paciente não precise se deslocar novamente até a clínica.

“Nos dois primeiros meses de contrato, já realizamos cerca de 720 exames, entre ultrassonografias e endoscopias. O processo está mais rápido, e o paciente se sente mais assistido e seguro”, afirma Camila.

A fila andou

As mudanças já impactam diretamente a vida dos socorrenses. Na Clínica Bem Viver, a diarista Maricelma Marques, aguardava por uma colonoscopia desde maio deste ano.

“Tinha suspeita de câncer e não tinha como pagar esse exame, que custa cerca de R$ 800. Quando recebi a ligação, minha alegria foi imensa. Fui muito bem atendida, desde o início até aqui. Só tenho a agradecer”, disse emocionada.

Adriana Lima, também diarista, acompanhou o esposo em exames que estavam há dois anos na fila.

“Quando fui à Secretaria da Saúde, consegui marcar na hora três ultrassonografias e um cardiologista. Hoje, ele fez tudo de uma vez. Foi um alívio”, relatou.

Na Rede OncoBrasil, a dona de casa Ana Elisa Cerqueira foi às lágrimas ao conseguir finalmente fazer sua ressonância.

“Há três anos venho lutando, pagando exames caros sem resolver meu problema. Agora, com esse atendimento gratuito e rápido, tenho esperança de descobrir o que tenho. Estou muito feliz”.

A dona de casa Silvânia de Oliveira, moradora do Marcos Freire I, compartilhou a surpresa ao ser chamada para realizar uma ressonância em tão pouco tempo após a solicitação. “Dei entrada no início de julho, agosto mais ou menos, e logo me ligaram. Nem acreditei. Mandaram tudo certinho, local, horário, e aqui estou. Foi maravilhoso, não esperava que saísse tão rápido, porque sei que a demanda é grande e a fila também. Já fiz o exame, fui muito bem atendida. Agora, com fé em Deus, vou descobrir o que está acontecendo no meu tornozelo, que me incomoda há tanto tempo. Eu vou ficar bem”, disse, esperançosa.

Ações e parcerias

Além da ampliação da rede especializada, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro tem fortalecido os atendimentos por meio de ações itinerantes e parcerias estratégicas. Destaque para a Carreta do Amor, que já realizou mais de 800 exames de rastreamento do câncer de mama e do colo do útero em duas etapas, e para o programa Enxerga Sergipe, com 395 cirurgias de catarata e mais de 80 procedimentos de pterígio somente em julho. Também foram realizadas 2.540 cirurgias no município por meio do Opera Sergipe, entre março e setembro, reforçando o compromisso da gestão em levar mais saúde à população com agilidade, qualidade e resultado concreto.

Fonte: Assessoria de Comunicação