Socorro avança na implantação do Implanon e segue como referência em Sergipe

Nossa Senhora do Socorro segue dando continuidade ao trabalho iniciado em abril deste ano com a implantação do Implanon, contraceptivo subdérmico de longa duração oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nesta segunda-feira, 03, foi iniciada a quarta etapa prática do treinamento voltado à habilitação de enfermeiros de diversos municípios sergipanos, consolidando Socorro como referência estadual no processo.

A ação é resultado da parceria entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e a Secretaria de Estado da Saúde (SES), com apoio da Fundação Estadual de Saúde (Funesa) e da Escola de Saúde Pública de Sergipe (ESP/SE). Até o momento, 15 profissionais de saúde já foram capacitados e cerca de 49 mulheres receberam o dispositivo, que tem duração de até três anos.

De acordo com a coordenadora da Saúde da Mulher do município, Rita de Cássia Santos, o público atendido neste momento é composto por mulheres acompanhadas pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e por aquelas em situação de vulnerabilidade social.

“São pacientes acompanhadas pelos Caps, mulheres multíparas (muitas gestações) e com filhos que possuem comorbidades ou diagnósticos severos. Essa seleção é feita com base em critérios técnicos de vulnerabilidade, e o agendamento ocorre em conjunto com o Estado, que realiza os treinamentos e supervisiona as inserções”, explicou.

A técnica de referência em Saúde da Mulher da SES, Eliane Alves, destacou que o estado de Sergipe segue avançando com os treinamentos e se antecipou à formação que será realizada pelo Ministério da Saúde.

“Estamos na quarta fase do processo, que compreende a parte prática com pacientes reais. Cada profissional realiza o procedimento três vezes, sob supervisão, para garantir segurança e qualidade. Essa formação estadual foi iniciada antes mesmo do treinamento nacional, que o Ministério da Saúde vai promover em dezembro com um novo grupo de profissionais. Ao final, teremos 30 profissionais habilitados em todo o estado, ampliando a capacidade de atendimento e o acesso ao método contraceptivo”, afirmou.

Durante o procedimento, mulheres em situação de vulnerabilidade social, assistidas pelas unidades de saúde do município, também participaram e relataram satisfação com o resultado.

A pescadora Niceli Vieira, moradora do bairro Novo Horizonte e mãe de nove filhos, contou que viu no Implanon uma oportunidade de cuidar melhor de sua saúde.

“Tenho nove filhos e, sabendo da minha situação, as meninas da unidade entraram em contato comigo. Coloquei para me prevenir, porque não quero mais parir. O procedimento foi simples, sem dor, e estou muito feliz. Está aprovadíssimo. Agora posso namorar tranquila, sem preocupação”, declarou.

A dona de casa Tayslane Vasconcelos, moradora do povoado Pai André, também aprovou a experiência.

“Sou assistida pela unidade de saúde e aceitei fazer. Já tenho três filhos e achei perfeito, não doeu nada. Daqui a três anos volto para retirar e, se tiver oportunidade, quero colocar novamente”, contou.

Até o momento, participaram das etapa profissionais de Nossa Senhora do Socorro, Propriá, São Miguel do Aleixo, Santa Luzia, Pedrinhas, Riachão do Dantas, Lagarto, Pacatuba, Poço Redondo e Graccho Cardoso.

Fonte: Assessoria de Comunicação