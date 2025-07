Socorro avança na qualificação e acesso ao mercado de trabalho

Gestão municipal disponibilizou 1.250 capacitações em cursos e encaminhou mais de 4 mil currículos para empresas durante o primeiro semestre de 2025

A Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego (Setrab) de Nossa Senhora do Socorro celebra, no primeiro semestre de 2025, resultados expressivos em qualificação profissional, empregabilidade e fortalecimento de parcerias com o setor produtivo local. De janeiro a junho, 1.250 capacitações por meio de cursos e formações foram promovidas em parceria com instituições como SENAI, SENAC, SENAR, Estácio, UFS e entidades locais de ensino e fomento ao empreendedorismo.

Reforçando o seu compromisso com o desenvolvimento humano e social do município, além de proporcionar formação e oportunidade por todos os cantos da cidade, a gestão municipal consolida números expressivos que beneficiam a população em capacitação, como o programa Qualifica Socorro, e empregabilidade. “Esse é o resultado de um trabalho com foco na valorização das pessoas. A qualificação profissional é uma ponte direta para o emprego, e nosso papel é garantir que essa ponte esteja acessível para todos”, destaca o secretário da Setrab, Adilson Júnior.

Além disso, o município participou da divulgação e intermediação de 1.332 vagas de emprego junto ao comércio, indústria e serviços da cidade. Com ações simples, como a ampliação da rede de contato com empresários e a oferta contínua de qualificação, foram encaminhados ao mercado 4.074 currículos, conectando talentos locais a oportunidades reais de crescimento.

Ainda de acordo com o secretário, esses números mostram que a Setrab tem atuado de forma prática e eficiente na promoção da qualificação profissional e no apoio à empregabilidade. “Nosso foco tem sido oferecer oportunidades reais para que as pessoas possam se preparar melhor e encontrar caminhos no mercado de trabalho”, destacou.

Descentralização e alcance social

A política de descentralização dos cursos permitiu que mais de 240 pessoas fossem atendidas diretamente em regiões como os bairros Jardim, Parque dos Faróis, Novo Horizonte e Marcos Freire I. Já os cursos atualmente em andamento reúnem 574 alunos, distribuídos entre as áreas de elétrica, mecânica, informática, costura e confeitaria artesanal, promovidos em espaços comunitários, associações e escolas.

De acordo com o secretário da Setrab, Adilson Júnior, a expectativa é ampliar ainda mais essas frentes nos próximos meses, com novos cursos, novos parceiros e novas oportunidades. “A descentralização foi fundamental para levar os serviços da secretaria a mais pessoas, especialmente em regiões mais afastadas. Com ações nos bairros e povoados, conseguimos ampliar o acesso da população aos cursos e atendimentos. Para o próximo semestre, a expectativa é continuar ampliando esse alcance, com mais parcerias, novas turmas de capacitação e ações voltadas à inserção no mercado de trabalho”, finalizou Adilson Júnior.

Fonte: Assessoria de Comunicação