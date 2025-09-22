Desfile Cívico: Socorro celebra Independência do Brasil com edição histórica

Todas as 30 escolas da rede municipal estiveram presentes, além de colégios particulares, desbravadores e aventureiros, Guarda Municipal, Polícia Militar, entre outras instituições

Na tarde deste domingo, 21, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), realizou o 50º desfile Cívico do município, celebrando a Independência da República, cultura, civismo e tradição que enche a população de orgulho.

O tema escolhido para a solenidade deste ano foi ‘Com alfabetização construímos um novo tempo’. A cerimônia teve início às 14h, na avenida José Matos Lima e contou com a apresentação de 30 escolas da rede municipal, colégios particulares, desbravadores e aventureiros, escolas estaduais, Guarda Municipal de Socorro (GMS), Polícia Militar, entre outras instituições.

O prefeito, Samuel Carvalho, expressou sua felicidade em poder trabalhar um tema tão importante em seu primeiro ano de mandato, mostrando que também assumiu um compromisso com a educação do município. Para ele, este é um dia histórico e muito especial.

“Setembro é um mês muito especial, onde celebramos a Independência do Brasil e a importância que o município de Nossa Senhora do Socorro tem , não somente para os socorrenses, mas em todo território nacional. Nesta edição, voltamos nosso olhar para a educação, especialmente a educação infantil, que com certeza é a base de tudo, onde se constrói um novo futuro. Estou muito feliz de no primeiro ano do mandato já trazer esse tema fundamental, que é educar as crianças no tempo certo para que elas possam crescer e contribuir para a nossa pátria e nação”, completou o gestor.

A secretária da Educação de Socorro, Adriana Carvalho, disse que é uma honra estar à frente de uma pasta tão importante e afirmou estar se dedicando para que os estudantes tenham acesso a um ensino de qualidade. Para ela, a grandiosidade do desfile Cívico de hoje demonstrou o esforço de toda equipe da Semed. “O desfile é uma honra à nossa pátria. Esse ano, também carrega um tema especial, que é voltado para educação. São mais de 30 escolas participando, tanto as do município quanto do estado e algumas particulares, todos celebrando uma data que celebra a cultura e o civismo”, disse.

O secretário da Defesa Social (Semdes), coronel Márcio Lima, deu detalhes de como foi pensada toda logística para que tudo acontecesse de forma tranquila e com segurança. Segundo ele, a celebração ocorreu dentro do esperado.

“A administração municipal entrou em contato com os órgãos que fazem parte da segurança como um todo. Tivemos apoio da polícia militar, a qual ficou responsável pelo policiamento na área periférica. A Guarda Municipal ficou responsável por todo o patrulhamento do percurso do evento. Também ajudamos na coordenação geral do desfile, na parte do desfile Militar, ajustamos com o Exército, Corpo de Bombeiros, para que eles pudessem trazer seus grupamentos para desfilar. De forma inovadora, colocamos a revista da tropa, onde o prefeito passou em revista a todos que compõem a segurança”, detalhou.

Aprovação histórica

O público presente não poupou elogios ao falar sobre a grandiosidade histórica do 50º desfile Cívico de Nossa Senhora do Socorro, desde a organização, beleza e segurança. A dona de casa, Ylany Silvestre, 39 anos, foi uma das socorrenses que parabenizaram a gestão pela condução da solenidade. “Eu vim acompanhar o meu filho que está desfilando pela Escola Apulcro Mota, localizada no Pai André. É a primeira vez que ele participa e também a primeira vez que venho assistir. Gostei bastante. Ele estava muito ansioso e eu muito feliz. Fiquei bastante animada. Bastante organizado e tranquilo”, afirmou.

A estudante, Ana Beatriz Santos, de apenas 13 anos, falou sobre como estava contente em poder estar fazendo parte de um momento tão importante que é tradição em todo país. “Eu fiquei responsável por carregar a bandeira da minha escola. Não é a primeira vez que eu desfilo, mas parece que dessa vez está muito mais legal, tem mais escolas para ver, todo mundo animado. É muito emocionante participar da história”, declarou.

A jovem, Ana Luíza Silva, 19 anos, disse que saiu de casa para prestigiar sua irmã que estaria desfilando e se deparou com uma estrutura bem diferente do que estava acostumada em anos anteriores. “Eu já estive aqui para desfilar, mas apenas para assistir é a primeira vez. Hoje, estou podendo ver outras apresentações e perceber o quanto isso aqui é importante para todos nós socorrenses”, completou.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Foto: Juracy Feitosa