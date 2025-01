Socorro divulga 17 vagas de emprego para ampla concorrência

A Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria do Trabalho, está intermediando 14 novas vagas de emprego para os moradores do município. As oportunidades são para os cargos de operador, operador de escavadeira, ajudante, motorista e soldador.

Os candidatos interessados em participar da seleção devem enviar o currículo por WhatsApp (79) 99914-9156 ou comparecer à sede da Secretaria do Trabalho, localizada na Av. Aracaju nº 486, bairro João Alves, entre as 7h e 13h .

Vagas Disponíveis:

– Operador (3 vagas)

Benefícios: Vale alimentação, vale transporte, plano de saúde e premiação por metas batidas.

Experiência na área será um diferencial.

– Operador de escavadeira (3 vagas)

Benefícios: Vale alimentação, vale transporte, plano de saúde e premiação por metas batidas.

Experiência na área será um diferencial.

– Ajudante (4 vagas)

Benefícios: Vale alimentação, vale transporte, plano de saúde e premiação por metas batidas.

Boa atuação em equipe será um diferencial.

– Motorista (3 vagas)

Benefícios: Vale alimentação, vale transporte, plano de saúde e premiação por metas batidas.

Requisito: Carteira de habilitação categoria “E” atualizada.

– Soldador (4 vagas)

Benefícios: Vale alimentação, plano odontológico, seguro de vida

Fonte: Assessoria de Comunicação