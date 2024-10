Socorro: Dr. Samuel consolida liderança absoluta e se mantém na dianteira

O candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), consolidou ainda mais sua liderança na corrida eleitoral do município após a divulgação de nova pesquisa nesta terça-feira (1º). No levantamento do Instituto IACAPP, Samuel desponta com 54,3% das intenções de votos no cenário induzido, mais de 30 pontos à frente da segunda colocada, que surge com apenas 22,4%.

Para além das intenções de voto, a pesquisa expõe também os índices de rejeição de cada candidato, onde a deputada estadual Carminha Paiva (Republicanos) se destaca, com 44,8% dos entrevistados afirmando que não votariam na candidata, que é a aposta da atual gestão.

A pesquisa, que ouviu 598 pessoas entre os dias 28 e 29 de setembro, aponta a probabilidade de que Samuel vença com folga e se torne o próximo prefeito de Socorro. Registrado sob o número SE-09008/2024, o levantamento tem margem de erro de 4% e nível de confiança de 95%.

Confira os números:

Cenário Espontâneo

Dr. Samuel Carvalho – 42,5%

Carminha – 16,7%

Clécia Carvalho – 3,4%

Coronel Pontual – 1,5%

Não sabe/não responde – 29,8%

Branco ou nulo – 6,1%

Cenário Induzido

Dr. Samuel Carvalho – 54,3%

Carminha – 22,4%

Clécia Carvalho – 6,0%

Coronel Pontual – 2,5%

Não sabe/não responde – 11,7%

Branco ou nulo – 3,1%

Rejeição Induzida

Carminha – 44,8%

Dr. Samuel Carvalho – 9,9%

Coronel Pontual – 9,8%

Clécia Carvalho – 9,4%

Não sabe/não responde – 23,7%

Branco ou nulo – 2,4%

Por Fernanda Santiago

Assessora de Comunicação – Dr. Samuel Carvalho