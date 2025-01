Socorro e Governo do Estado iniciam trâmites da obra do Guajará

Próxima etapa será a entrega do projeto de infraestrutura

Um novo passo para a realização da tão sonhada obra de infraestrutura do bairro Guajará foi dado nesta quarta-feira (22). O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, reuniu-se com o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto, para tratar da obra, que será executada por meio do programa Acelera Sergipe. A expectativa é transformar o Guajará em um bairro modelo.

O objetivo da reunião foi agilizar os procedimentos para a realização da obra, ficando estabelecido que o próximo passo será a entrega dos projetos. O prefeito Samuel aproveitou o encontro para agradecer ao governador Fábio Mitidieri por viabilizar a realização da obra, que é aguardada pelos moradores da região. “Uma reunião muito importante, agora é correr para apresentarmos, de forma oficial, ao Governo o projeto do Guajará, para que assim possamos começar a questão das licitações, e, se Deus permitir, no segundo semestre deste ano dar ordem de serviço a essa obra”, pontuou o gestor.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto, demonstrou entusiasmo com a obra, que vai tornar o Guajará um bairro modelo. “Essa foi a primeira reunião, de outras que acontecerão. Hoje nós já definimos os próximos passos, com a apresentação oficial do projeto, junto à Sedurbi, as análises e o licenciamento ambiental”, afirmou Luiz, que pontuou também a importância do contato com Iguá Saneamento, para viabilizar a entrega da obra da forma correta, com esgotamento sanitário, abastecimento de água, toda a rede de drenagem e a pavimentação.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Rosman Pereira, a determinação do prefeito foi para que a equipe trabalhasse de forma célere para entregar o projeto ao Governo do Estado. “Vamos trabalhar a quatro mãos com o Estado, facilitando tudo aquilo que for necessário para que se possa implementar essa obra, para que a gente possa dar qualidade de vida de forma tão sonhada pelo povo de Socorro, em especial pelo povo do Guajará”, finalizou o secretário.

A obra de infraestrutura do Guajará foi anunciada no início do mês de janeiro, no dia 8, pelo governador Fábio Mitidieri, e fará parte do programa Acelera Sergipe, iniciativa do Estado que visa acelerar obras de infraestrutura em diversos municípios.

Fonte: Assessoria de Comunicação