Socorro é o 1º município de Sergipe a iniciar inserção do Implanon pelo SUS

Método contraceptivo de longa duração beneficia mulheres em situação de vulnerabilidade social

Nossa Senhora do Socorro saiu na frente e se tornou, nesta segunda-feira, 22, o primeiro município de Sergipe a iniciar a oferta gratuita do Implanon, contraceptivo subdérmico de longa duração agora disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A ação começou com a implantação do método em mulheres em situação de vulnerabilidade social, dentro de critérios técnicos e de saúde pública.

A iniciativa, considerada inédita no estado, é resultado de uma força-tarefa entre a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e órgãos estaduais e federais. A implantação foi realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) José Carvalho de Peixoto, localizada no bairro Neuzice Barreto.

De acordo com a enfermeira e diretora de Atenção Primária à Saúde do município, Luciany Amâncio, que está entre as profissionais de Socorro participando da capacitação promovida pelo Estado, o município abraçou o projeto desde a formação até a realização dos primeiros atendimentos. “Socorro foi sede do treinamento teórico e, agora, lidera também a fase prática. É um orgulho saber que estaremos preparadas para oferecer esse método moderno, com responsabilidade e acolhimento”, afirmou Luciany.

Antes de iniciar os atendimentos, o total de 30 enfermeiros de 27 municípios sergipanos, participaram de uma capacitação dividida em três etapas: teoria, prática e inserção supervisionada. A formação foi promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio da Funesa e da Escola de Saúde Pública (ESP/SE), com apoio do Ministério da Saúde.

A enfermeira Elline Alves, referência técnica em Saúde da Mulher na SES, destacou a importância da ação. “O objetivo é qualificar os profissionais da Atenção Primária em todo o estado e ampliar o acesso a métodos contraceptivos mais eficazes. Socorro foi escolhida como município referência por sua estrutura e capacidade de articulação”, explicou.

Primeiras pacientes elogiam

A dona de casa Eliete Santos, moradora do Fernando Collor, foi a primeira paciente do estado a receber o Implanon. Ela é acompanhada pelo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Janser Carlos de Oliveira Castro, situado no bairro Marcos Freire I, e contou que se sentiu segura e acolhida. “As meninas do Caps me ligaram, explicaram tudo direitinho. O procedimento foi tranquilo, não senti dor. Gostei muito do atendimento, fui bem recebida”, disse.

A segunda paciente, Maria Alícia Santos, também aprovou a experiência. “Li sobre o método antes, vi que era seguro e eficaz. O procedimento foi rápido, sem dor, e o atendimento excelente. Super recomendo”, afirmou.

Sobre o procedimento

Antes da inserção, as pacientes fazem teste de gravidez para garantir segurança. O dispositivo é inserido com anestesia local no braço, de forma rápida e praticamente indolor. Um curativo é colocado e deve ser retirado após 24 horas. Recomenda-se evitar levantar peso nos primeiros dias e esperar cerca de uma semana para retomar a atividade sexual, permitindo que o corpo se adapte.

Critérios para a inserção

Inicialmente, o Implanon será oferecido prioritariamente a mulheres em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pelos Caps do município. A Secretaria Municipal da Saúde planeja ampliar o acesso gradualmente para outras mulheres nessa condição.

O que é o Implanon?

Implanon é um pequeno bastonete inserido sob a pele que libera hormônio etonogestrel, impedindo a ovulação. Com eficácia superior a 99%, o método tem ação por até três anos, e a fertilidade retorna logo após a retirada. A inserção e retirada devem ser feitas apenas por médicos ou enfermeiros capacitados, por isso a importância da formação dos profissionais no SUS.

Fonte: Assessoria de Comunicação