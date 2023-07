Socorro entrega mais uma Unidade Básica de Saúde reformada e ampliada

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Eduardo Vital, responsável por atender toda a comunidade do Conjunto Jardim, foi reformada e ampliada com o objetivo de otimizar a assistência em saúde aos pacientes e oferecer melhores condições de trabalho aos servidores. Na manhã desta sexta-feira, 28, a Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou a entrega da reforma e ampliação à população.

A finalização da obra garantiu a construção de um espaço para eventos e reuniões, a revitalização de todo o prédio, incluindo: pintura de portas e fachadas, acessibilidade com regularização do passeio público, criação de rampas, instalação de piso tátil e guarda-corpos, adequação dos banheiros, do balcão de atendimentos, e das salas, na qual foram construídos mais quatro consultórios clínicos e um odontológico, todos climatizados. A cerimônia de entrega da UBS contou com a presença de secretários, vereadores, servidores, lideranças e comunidade.

O prefeito de Socorro, Padre Inaldo, destaca a sensação de entregar mais uma obra concluída à população. “É uma sensação de dever cumprido, fico muito grato por Deus estar dando a oportunidade de dar mais um passo. Ampliar e melhorar os serviços prestados pela UBS era um grande sonho da comunidade do Conjunto Jardim, e graças a Deus, o secretário Enock tem nos ajudado muito para que esse trabalho aconteça de fato. Eu só tenho a agradecer a todos que fazem parte da Secretaria de Saúde pela ajuda e empenho”, enfatiza o prefeito.

O secretário de Saúde, Enock Ribeiro, ressalta a importância da UBS. “A Unidade Eduardo Vital é uma UBS de grande porte, que realiza todos os serviços de assistência em saúde, a exemplo de atendimento clínico, odontológico e vacinação. Reformar e ampliar esta Unidade possibilita uma melhora no desenvolvimento das atividades, das condições de trabalho, e principalmente, do atendimento e acomodação dos pacientes. Aproveito para agradecer a todos os servidores em nome do gerente administrativo Lucas Santana, que conduz a UBS com bastante dedicação”, disse o secretário.

A enfermeira, Isabel Cristina, atua na UBS Eduardo Vital há 23 anos. Ela destaca que já presenciou diversas mudanças na Unidade, mas essa teve um diferencial. “Já tivemos outras reformas na Unidade, que precisamos sair e realizar os atendimentos em outro local. Desta vez, graças a Deus, conseguimos ficar na UBS, e mesmo com a construção em andamento, a rotina dos profissionais e dos pacientes não foi afetada. Com a nova reforma, vamos ter melhores condições de trabalho, salas para cada profissional e um espaço para realizar atividades e palestras. Estou muito feliz pela comunidade”, ressalta a enfermeira.

