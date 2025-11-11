Socorro investe em qualificação profissional e ganha destaque em nova pesquisa do Caged

O município de Nossa Senhora do Socorro vem se destacando no cenário estadual quando o assunto é geração de emprego e renda. Segundo dados recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o município apresentou avanços significativos no setor trabalhista, um resultado direto dos investimentos em qualificação profissional realizados pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego (Setrab).

Entre janeiro e setembro de 2025, Socorro registrou a criação de 9.170 novas vagas de emprego, um crescimento de aproximadamente 21% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram geradas 7.577 vagas. O desempenho também se destacou no mês de setembro de 2025, com 1.181 novos postos de trabalho, número que representa um aumento expressivo em relação a agosto, reforçando a tendência de alta e o bom momento econômico vivido pelo município.

De acordo com o secretário da Setrab, Adilson Júnior, desde o início da atual administração, em janeiro, a gestão identificou a necessidade de ocupar as vagas de trabalho disponíveis com mão de obra local. A partir desse diagnóstico, foi elaborado um plano técnico para compreender as demandas do mercado e desenvolver ações voltadas à capacitação da população. Segundo ele, foi a partir disso que nasceu o programa “Qualifica Socorro”, que já formou mais de 3.500 pessoas entre janeiro e outubro deste ano.

O gestor explica que o programa se destaca pela descentralização dos cursos, que chegam a todas as regiões do município, levando em conta as especificidades e necessidades de cada comunidade. Além disso, uma parceria com a Secretaria de Assistência Social tem possibilitado a oferta de cursos para beneficiários de programas do Governo Federal, com o objetivo de reduzir a dependência de auxílios e promover a inserção formal no mercado de trabalho.

“Esse é um grande diferencial, porque Nossa Senhora do Socorro hoje vive um ambiente de negócios muito favorável. Muitas empresas estão chegando ao município, e outras que já estavam aqui ampliaram suas atividades. Acompanhando esse crescimento, estamos qualificando cada vez mais a população”, destacou o secretário Adilson.

Atualmente, cerca de 250 pessoas participam de cursos gratuitos ofertados pela Setrab. Também estão previstos novos cursos ainda este ano, como o de rede de distribuição de energia, fruto de uma parceria entre a Prefeitura, a Energia Brasil e o Senai, que prepara profissionais para atuar em empresas como a Energisa.

O trabalho da administração tem sido orientado por uma meta clara: identificar as oportunidades de emprego e capacitar os moradores para ocupá-las, como afirma Adilson. “O prefeito, Samuel Carvalho, acompanha de perto as ações da Secretaria e incentiva o ritmo intenso de trabalho que acontece dentro da pasta. Os números do Caged mostram o crescimento de Socorro, e isso aumenta ainda mais nossa responsabilidade em buscar novas oportunidades e continuar qualificando nossa população”, disse.

Gestão atenta

Esse resultado divulgado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) é fruto do trabalho realizado pela Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego (Setrab), que vem ganhando credibilidade junto às empresas que atuam no município. A gestão tem investido em cursos de qualificação e tem orientado as pessoas que estão buscando empregos, ou seja, a gestão tem participado ativamente desse processo, intermediando o contato e apresentado mão de obra qualificada.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Foto: Juracy Feitosa