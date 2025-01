Socorro lança Campanha de Multivacinação para crianças e adultos

A partir do segundo mês de vida, todos, incluindo gestantes e puérperas, podem atualizar seu cartões de vacinas

Com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e garantir a proteção da população, a Prefeitura de Socorro, por meio da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde e do Saneamento, inicia nesta quarta-feira (15), a Campanha de Multivacinação. A ação será destinada a todos os moradores do município, a partir do segundo mês de vida, incluindo gestantes e puérperas, que poderão atualizar seus cartões de vacinas.

A campanha ocorrerá nos dias 15, 16 e 17 de janeiro, com horário estendido, das 13h às 19h, em 31 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas de Saúde da Família (CSFs) de Socorro. Para facilitar ainda mais o acesso, um ponto de imunização será montado no Shopping Prêmio, ao lado da Casa Lotérica (Entrada C).

A secretária da Saúde de Socorro, Adriana Menezes, reforça a importância de manter o calendário vacinal atualizado. “A vacinação é uma das principais estratégias de prevenção. Nossa equipe está totalmente empenhada em garantir que todos os cidadãos de Socorro estejam protegidos contra doenças que podem ser prevenidas. A atualização do cartão de vacina é essencial para termos uma sociedade mais saudável e segura. A imunização é um ato de cuidado coletivo”, frisou.

Durante a campanha, serão oferecidas vacinas do calendário nacional de imunização, como Hepatites A e B, Penta, Rotavírus, Poliomielite, Febre Amarela, Sarampo, Caxumba, Rubéola, Varicela, Influenza, Pneumocócica 10, entre outras.

De acordo com a coordenadora de Imunização de Socorro, Sarah Andrade, os moradores da zona rural, nos povoados Porto Grande, Calumby, Sobrado e Oiteiros, por exemplo, têm as UBSs como referência para atendimento. Já nos povoados Bita e Lavandeira, uma equipe de saúde realiza a vacinação in loco, uma vez por semana, a partir do ponto de apoio no povoado Tabocas.

“Nosso objetivo é garantir a imunização de todos, oferecendo locais e horários estratégicos para facilitar o acesso, especialmente para a população economicamente ativa e para pais e mães que podem levar seus filhos após o trabalho”, explicou.

Documentação necessária:

Para ser vacinado, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF, cartão de vacina e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

Pontos de Vacinação:

Shopping Prêmio, ao lado da Casa Lotérica – Entrada C (Marcos Freire I);

CS Clínica Maria Helena Barbosa Melo (Marcos Freire I);

UBS Mugival Messias – (Marcos Freire I);

UBS Antônio C. Leite Franco – (Santo Inácio);

CS Augusto César Leite F. – (Marcos Freire II);

UBS Alcides Alves dos Santos – (Tabocas);

UBS Antônio Nascimento – (Estiva);

UBS Alcino Correia dos Santos – (Bita);

UBS Heitor Dias Soares – (Albano Franco);

UBS Gervásio Reis – (Marcos Freire I);

UBS Eduardo Vital – (Jardim);

CS Gabriel Alves da Paixão – (Fernando Collor);

UBS Gilton Rezende – (Parque dos Faróis);

UBS Josafá Mota de Souza – (Mutirão);

UBS José Alves dos Santos – (Taiçoca de Dentro);

UBS Santa Cecília – (Santa Cecília);

UBS Povoado Lavandeira – (Lavandeira);

UBS José do Prado F. Neto – (Oiteiros);

UBS José do Prado Barreto – (Piabeta);

UBS Pref. Luiz Pereira da Silva – (Taiçoca de Fora);

UBS Lauro Maia – (Sobrado);

UBS Marcos Teles – (Porto Grande);

UBS Ex Combatente 2º Tenente Walter José de Oliveira – (Sede)

UBS Muciano Cabral – (Guajará);

UBS Otaviana de Matos – (Marcos Freire III);

UBS Tancredo Neves – (João Alves Filho);

UBS Valdemar Pinto – (Calumby);

UBS Parque Nossa Srª. de Fátima (Povoado Parque Nossa Srª. de Fátima)

UBS Maria Leonice Nascimento – (Quissamã);

UBS Valter de Jesus Rocha – (Jardim Mariana, São Brás);

UBS Suzinete da Silva Dias – Distrito Industrial, Novo Horizonte);

UBS José de Carvalho Peixoto – (Neuzice Barreto).

Texto e Foto: Secom/Socorro